2 mag 2021 11:04

“IL SANGUE DI SAN GENNARO NON SI SCIOGLIE PER LA SECONDA VOLTA. SARANNO I TROMBI DI ASTRAZENECA” – IRONIA SELVAGGIA SUL MANCATO PRODIGIO CON LA RELIQUIA DEL SANTO PATRONO DI NAPOLI CHE NON SI ERA VERIFICATO NEPPURE LO SCORSO 16 DICEMBRE - L’ARCIVESCOVO: “NON LEGGETECI UN CATTIVO AUSPICIO”