26 apr 2022 10:16

“SAPPIAMO COSA VOGLIONO I RUSSI, MA COSA VUOLE L’UCRAINA?” - LUCIO CARACCIOLO A “OTTO E MEZZO”: “IO ANCORA NON L'HO CAPITO BENE. VOGLIONO INDIETRO TUTTO QUELLO CHE HANNO PRESO? ALLORA PERÒ DOVREBBERO CHIEDERE ALLA NATO DI INTERVENIRE MA LA NATO NON VUOLE INTERVENIRE" - “NON SI CAPISCE COSA C'ENTRI IL 25 APRILE CON LA GUERRA IN UCRAINA. SOVRAPPONIAMO - COME SE FOSSE SEMPRE PRESENTE - IL PASSATO ALL'ATTUALITÀ, MESCOLIAMO TUTTO" - VIDEO