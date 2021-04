“SARÀ UN PROBLEMA QUANDO VERRÀ MENO QUEL TIPO DI ATTENZIONE” – ANCHE STEFANIA ORLANDO MENA DURO SU "DIVETTA” LEOTTA E SI SCHIERA IN DIFESA DEL GOSSIP E DEI PAPARAZZI: “NOI PERSONAGGI DOBBIAMO MOLTO ANCHE A LORO. E IL GIORNO CHE NON CI CERCHERANNO PIÙ, VORRÀ DIRE CHE NON SAREMO PIÙ INTERESSANTI PER IL MERCATO…” - VIDEO

stefania orlando

Il duro sfogo di Diletta Leotta - che ieri ha tuonato contro le continue insinuazioni sulla sua vita sentimentale e l'asfissiante presenza dei paparazzi - non ha placato il gossip. Oggi non solo è uscite foto che la ritraggono con il vice-presidente della Roma Ryan Friedkin, ma anche Stefania Orlando ha commentato la vicenda (e non ci è andata leggera).

Ai microfoni di Rds, intervistata da Anna Pettinelli e Sergio Friscia, la showgirl si è schierata in difesa dei paparazzi e della visibilità, punti fermi per un personaggio famoso: "Sarà un problema quando verrà meno quel tipo di attenzione. Io stimo i paparazzi e noi personaggi dobbiamo molto anche a loro. E il giorno che non ci cercheranno più, vorrà dire che non saremo più interessanti per il mercato".

IL BACIO TRA DILETTA LEOTTA E RYAN FRIEDKIN SU OGGI

Nel corso dell'intervista Stefania Orlando - che sta per uscire con il nuovo singolo 'Bandolero' - ha parlato anche di haters e dell'overparty che l'ha colpita nelle ultime 48 ore per aver pubblicato una foto, durante l'ultima puntata del'Isola dei Famosi, dove Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli si davano un bacio sott'acqua (durante una prova per raggiunger il budget settimanale alGf Vip).

La foto è stata pubblicata perché Giles Rocca si è rifiutato di dare un bacio, sempre per una prova settimanale, a Francesca Lodo (entrambi concorrenti del reality di Canale 5). Per quella foto Stefania è stata bersagliata da parte dei prelemi, ovvero i fan di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, che non hanno capito l'ironia della conduttrice.

