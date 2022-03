“SBRIGATI A FARLO FIRMARE, SENNÒ EREDITA IL NIPOTE” – INDAGATI PER CIRCONVENZIONE DI INCAPACE IL CARABINIERE DELL’ANTITERRORISMO E LA MOGLIE CHE, IN VENTI GIORNI, SONO RIUSCITI A FARSI INTESTARE IL PATRIMONIO DI 3 MILIONI DI EURO DA UN 92ENNE: LEI GLI FACEVA DA BADANTE E, QUANDO È MORTO PER "DEPERIMENTO PER ANORESSIA", NON HA AVVISATO I PARENTI DEL DECESSO, LO HA FATTO CREMARE E HA SPARSO LE CENERI IN MARE – DOPO AVER INCASSATO LA CIFRA I DUE HANNO INIZIATO A FARE LA BELLA VITA, MA SONO STATI INCASTRATI DA…

Irene Famà per “la Stampa”

Un'eredità che è un susseguirsi di misteri. Perché una badante non avvisa i parenti della morte dell'anziano che assisteva? Perché il pensionato, a nemmeno venti giorni dall'assunzione, l'ha nominata erede universale. E non di poco, ma di tre milioni di euro? Perché il corpo dell'uomo non è stato sepolto, ma subito cremato all'insaputa dei familiari? Per raccontare questa storia bisogna partire da qui. Dal cugino di Lido Frediani che nel maggio 2020, non riuscendo più a contattare né lui, né la signora che si prendeva cura di lui, si presenta a casa sua a Collegno.

Lido Frediani è morto per «deperimento da anoressia», così si legge negli archivi comunali, e il patrimonio ereditato dalla badante. Filippina Apolliani, operatrice socio-sanitaria. E il marito Giacomo Carchedi, carabiniere delle Api, le Aliquote di primo intervento che si occupano di antiterrorismo e azioni ad alto rischio, in pratica le Swat dell'Arma, ora sono indagati per circonvenzione di incapace. I beni? Quasi tutti sequestrati.

Una villa a Pianezza, acquistata poco dopo il testamento, due auto di lusso, come una Lexus da migliaia di euro. E ancora: titoli per 400mila euro, due polizze per i figli. «Respingiamo ogni accusa - commentano gli avvocati difensori Stefania Marasciuolo e Alberto Pantosti Bruni - L'inchiesta è agli inizi. Ci sarà tempo per verificare come sono andati i fatti». E per spiegare quelle chat, a decine, finite sul tavolo della pm Barbara Badellino. Dove Carchedi metterebbe fretta alla moglie e i messaggi, anche vocali, sarebbero tutti di questo tenore: «Sbrigati a farlo firmare! Muoviti, sennò eredita il nipote! Digli che abbiamo dei debiti». Lido Frediani un tempo era un chimico di fama europea. Poi si è ammalato e nel luglio 2019 la famiglia nel ha cercato qualcuno che potesse prendersi cura di lui.

«Le referenze di Filippina erano ottime. E il marito indossa una divisa: ci siamo sentiti sicuri». In venti giorni, Lido Frediani nomina erede universale la signora Filippina. Senza dirlo nessuno, nemmeno a quel cugino con cui, finché la salute gliel'aveva permesso, era solito trascorrere vacanze e giornate a cavallo. Anche le telefonate si fanno sempre più rade. Sino a svanire del tutto. Il cugino si preoccupa, ma nessuno risponde al cellulare. Era periodo di lockdown, piena pandemia.

Pensa che Lido sia stato ricoverato e così va a trovarlo, ma non trova neanche più il nome sul campanello. Si rivolge all'avvocato Daniela Rossi, insieme chiedono chiarimenti agli uffici comunali, svolgono accertamenti. Che fine ha fatto Lido Frediani? È morto, a 92 anni, il 2 maggio 2020. Covid? No, «deperimento da anoressia». Dove piangerlo? È stato cremato e le sue ceneri sparse nel mare in Toscana, sua terra d'origine. Chi ha dato l'autorizzazione? La signora Filippina l'ha chiesta a una lontana parente. I risparmi di una vita? In venti giorni ha deciso di lasciarli a chi conosceva appena.

