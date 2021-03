“SCANDALOSO NON AVERE UNA NORMA CHE CONTRASTI LE QUERELE TEMERARIE” - IL PRESIDENTE DELL’ORDINE DEI GIORNALISTI CARLO VERNA COMMENTA L'ASSENZA DI UNA LEGGE CHE CONTRASTI L'ABUSO DELLE QUERELE PER DIFFAMAZIONE AI GIORNALISTI. UN TEMA TORNATO DI ATTUALITÀ DOPO CHE RENZI HA ANNUNCIATO PROPRIO NUOVE QUERELE NEI CONFRONTI DELLE TESTATE CHE HANNO RIPORTATO LA NOTIZIA DELLA SUA VISITA A DUBAI. L’ORDINE APPOGGIA LA PROPOSTA DEL SENATORE PRIMO DI NICOLA: STABILISCE CHE IN CASO DI TEMERARIETA’ DELLA LITE…

Da ilfattoquotidiano.it

QUERELE TEMERARIE

“Penso che sia uno scandalo non riuscire a varare una norma che contrasti le querele temerarie: noi abbiamo fortemente appoggiato la proposta Di Nicola“. Il presidente dell’Ordine dei Giornalisti, Carlo Verna, commenta così l’assenza nell’ordinamento italiano di una legge che contrasti l’abuso delle querele per diffamazione ai giornalisti.

matteo renzi 1

Un tema tornato di attualità dopo che Matteo Renzi ha annunciato proprio nuove querele nei confronti delle testate, La Stampa e The Post Internazionale, che hanno riportato la notizia della sua visita a Dubai. “Non conosco la vicenda specifica”, ha detto Verna, sottolineando però che “quando qualcuno contesta in una sede giudiziale quella che un giornalista ritiene sia una verità, se poi la notizia si rivela fondata non può finire con la semplice condanna alle spese, occorre un risarcimento per chi temerariamente è stato tratto in giudizio”.

QUERELE TEMERARIE

Una legge per il contrasto alle querele temerarie era già pronta a maggio 2019 e porta la firma del senatore Primo Di Nicola. Un solo articolo: è previsto che in caso di temerarietà della lite, riconosciuta dal giudice, questi può condannare il querelante a pagare una cifra pari ad almeno il 50% della pretesa.

PRIMO DI NICOLA

La norma però è rimasta in un cassetto, come ricorda il deputato M5s Mario Perantoni, presidente della commissione Giustizia della Camera: “Credo che abbia pienamente ragione il presidente dell’OdG Carlo Verna: il ritardo sul contrasto alle querele temerarie è inaccettabile. Il senatore Primo Di Nicola ha indicato una strada condivisibile con la sua proposta di legge ma ciò non ha avuto seguito, purtroppo. Intanto, questa prassi velatamente antidemocratica prosegue. Spero quindi che l’iter del provvedimento si sblocchi quanto prima”.

CARLO VERNA