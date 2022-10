10 ott 2022 12:48

“SCAPPA, SCAPPA, ZELENSKY, SCAPPA SENZA GUARDARE L’OCCIDENTE” – IL LEADER CECENO RAMZAN KADYROV FESTEGGIA CON LA SOLITA SOBRIETÀ IL BOMBARDAMENTO A TAPPETO SU KIEV: "TI AVEVAMO AVVERTITO, ZELENSKY, CHE LA RUSSIA NON AVEVA ANCORA INIZIATO. SMETTILA DI LAMENTARTI COME UNA FECCIA. È MEGLIO CHE SCAPPI PRIMA DI ESSERE COLPITO” - “ORA SONO SODDISFATTO AL CENTO PER CENTO DEL MODO IN CUI L'OPERAZIONE MILITARE SPECIALE SI STA CONDUCENDO"