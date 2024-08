GLI “SCHIAVI” CONTINUANO A MORIRE NELLE CAMPAGNE ITALIANE – A DUE MESI DAL CASO DI SATNAM SINGH, UN ALTRO BRACCIANTE INDIANO È MORTO NELL’AGRO PONTINO – SI CHIAMAVA DALVIR SINGH, AVEVA 54 ANNI ED ERA ASSUNTO CON CONTRATTO REGOLARE – MENTRE LAVORAVA, ALLE PORTE DI LATINA, SI È ACCASCIATO A TERRA, PROBABILMENTE A CAUSA DI UN MALORE DOVUTO AL CALDO E ALLA FATICA – LA PROCURA HA APERTO UN FASCICOLO CONTRO IGNOTI PER OMICIDIO COLPOSO

Estratto dell’articolo di www.rainews.it

braccianti - agro pontino

Si chiama Dalvir Singh, aveva 54 anni, faceva il bracciante indiano con regolare contratto a Borgo Piave, alle porte di Latina. Nel tardo pomeriggio di venerdì è morto mentre lavorava, probabilmente a causa di un malore dovuto al caldo e alla fatica, si è accasciato e non è stato possibile rianimarlo.

A due mesi dal dramma di Satnam Singh e dalle proteste sindacali che ne se sono seguite, questa vicenda riporta il tema all'attenzione pubblica. Secondo quanto ricostruito dai primi accertamenti dei carabinieri della stazione di Borgo Podgora - i contorni della vicenda però sono molto diversi rispetto al caso del 31enne, abbandonato quando ancora era vivo con un braccio amputato, per questo il suo datore di lavoro Lovato è finito in carcere.

braccianti - agro pontino

Domani a Sabaudia è fissata l’autopsia sul corpo di Dalvir, come avviene in questi casi è stato aperto un fascicolo, l’ipotesi di reato omicidio colposo, contro ignoti. Dagli accertamenti svolti finora è emerso che il 54enne era assunto dal 2020 presso l’azienda specializzata in silvicoltura, con un contratto. Viveva solo, a qualche chilometro di distanza, nella zona di Cori.

Venerdì mattina era arrivato in azienda per irrigare tra le 8 e le 10, poi per evitare di tornare indietro in bici, si era fermato in un capanno, verso le 17.30 alla ripresa del lavoro si è sentito male. La domanda a cui dovrà dare risposta l’autopsia è se siano stati presi tutti gli accorgimenti per evitare la tragedia.

braccianti agricoli

In una nota interviene anche la segretaria del PD Elly Schlein: "Solo un mese fa, dopo quello che è accaduto a Satnam Singh, il Governo prometteva che avrebbe contrastato in ogni modo 'l'Italia peggiore', quella del caporalato e dello sfruttamento. Ieri invece è stato stroncato nei campi a 40 gradi all'ombra Dalvir Sing, 54 anni. Questi non sono incidenti sul lavoro ma sono persone uccise dallo sfruttamento in condizioni di lavoro inumane. La presidente Meloni e il suo Governo intendono occuparsene? O continueranno a fare proclami di circostanza solo di fronte all'onda emotiva dei singoli drammatici episodi di cronaca?".

braccianti agricoli 2

"Il Pd - aggiunge - continuerà a incalzare il Governo e a battersi per dire che servono più risorse per attuare la legge contro il caporalato e lo sfruttamento, per la prevenzione, per creare sistemi di protezione per chi denuncia il caporalato e lo sfruttamento, serve fare molto di più per la sicurezza sul lavoro, per responsabilizzare le aziende e per arginare la piaga della precarietà e della manodopera senza salari dignitosi e senza diritti''.

braccianti agricoli 1