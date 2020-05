25 mag 2020 11:30

“SCOPERTI GLI ANTICORPI CHE NEUTRALIZZANO IL COVID-19”. DA ISRAELE ARRIVA UNA TERAPIA PER SCONFIGGERE IL VIRUS – “NON SI TRATTA DI UN VACCINO, QUINDI NON PERMETTERÀ DI PREVENIRE LA MALATTIA, MA PUÒ ESSERE UN OTTIMO PUNTO DI PARTENZA PER UNA CURA EFFICACE, IN GRADO DI SALVARE VITE” – NEGLI STESSI LABORATORI I RICERCATORI ISRAELIANI STANNO LAVORANDO AD UN POSSIBILE VACCINO...