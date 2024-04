“SE L'IDEA È QUELLA CHE DOBBIAMO CEDERE TERRITORI, È UN'IDEA PRIMITIVA” – ZELENSKY RISPEDISCE AL MITTENTE IL “PIANO SEGRETO” DI PACE DI TRUMP, CHE PREVEDE DI LASCIARE CRIMEA E DONBASS A PUTIN. INVITA IL TYCOON AL FRONTE (“VENGA QUI A VEDERE”) E METTE IN GUARDIA BIDEN SULLE “INFILTRAZIONI RUSSE NELLA POLITICA AMERICANA” – SECONDO I SERVIZI INGLESI, MOSCA VUOLE RECLUTARE 400 MILA SOLDATI A CONTRATTO. E COME RISPONDE L'UE? PREPARA IL 14ESIMO PACCHETTO DI SANZIONI CONTRO LA RUSSIA…

Volodymyr Zelensky - intervista a Politico

(ANSA) - Volodymyr Zelensky boccia l'idea di poter mettere fine rapidamente alla guerra effettuando forti concessioni territoriali alla Russia. In un'intervista a Politico, il presidente dell'Ucraina afferma di aver invitato tramite degli intermediari Donald Trump a visitare il Paese.

L'ex presidente Usa, ha riferito, avrebbe espresso interesse ma non si sarebbe impegnato a un viaggio. "Se l'idea è quella che dobbiamo cedere territori, è un'idea primitiva. Non ho bisogno di un'idea fantastica: ho bisogno di un'idea reale perché in gioco c'è la via della gente", ha aggiunto Zelensky mettendo in guardia gli Stati Uniti sulle infiltrazioni russe nella politica americana.

Volodymyr Zelensky - intervista a Politico

(ANSA) - "Se nessuno vuole che Putin trascini il pianeta nella Terza Guerra Mondiale, dobbiamo vincere. Putin deve perdere la scommessa del terrore": lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, intervenendo con un collegamento in diretta all'apertura della nona edizione del Delphi economic forum, in corso nella città greca di Delfi, come riporta Ert news.

"La loro narrativa di base è che l'Occidente è malvagio: non c'è motivo di avere a che fare con la Russia ora, odiano tutto ciò che va oltre i loro confini. Dobbiamo isolarli completamente", ha aggiunto Zelensky chiedendo maggiori armamenti da parte dell'Occidente.

volodymyr zelensky joe biden incontro alla casa bianca 1

"Senza il supporto degli armamenti, l'Ucraina perderà territorio. Se perdiamo una regione dopo l'altra, perderemo il Paese", ha aggiunto. Zelensky ha poi invitato l'Occidente a esercitare maggiore pressione sulla Russia adottando senza indugio sanzioni ancora più severe: "Il tempo dà la vita, non esitate a prendere le decisioni", ha affermato. Interrogato sulla possibilità di cedere territori in una possibile trattativa per la pace, come sembra avere intenzione di fare Donald Trump in caso della sua rielezione, il presidente dell'Ucraina si è limitato a dire che non ha avuto l'opportunità di discutere con Trump su come porre fine alla guerra.

UCRAINA, DOMBROVSKIS: UE PREPARA 14MO PACCHETTO SANZIONI MOSCA

VALDIS DOMBROVSKIS

(ANSA) - L'Ue ha iniziato a preparare il 14mo pacchetto di sanzioni contro la Russia per la guerra in Ucraina, che sarà adottato questa primavera: lo ha detto ieri il vicepresidente della Commissione europea Valdis Dombrovskis, citato dai media di Kiev.

"Abbiamo iniziato a preparare il 14mo pacchetto di sanzioni, che dovrebbe essere adottato in primavera. Probabilmente includerà un ampio elenco di misure restrittive con un forte impatto antielusione, ad esempio nel settore marittimo, mentre la Russia continua a cercare di violare il tetto massimo dei prezzi per le sue esportazioni di petrolio", ha affermato Dombrovskis.

Il vicepresidente della Commissione europea ha sottolineato anche che l'Ue sta anche cercando un modo per fermare l'elusione delle sanzioni attraverso le filiali occidentali che operano in paesi al di fuori dell'Europa. "Continueremo a dare la caccia agli amici di Putin e a coloro che aiutano la Russia ad aggirare le sanzioni o a ricostituire il suo arsenale bellico", ha detto Dombrovskis.

450MILA SOLDATI RUSSI MORTI O FERITI DA INIZIO GUERRA

VLADIMIR PUTIN

(ANSA) - Sono oltre 450.000 i soldati russi morti o feriti in Ucraina dall'inizio del conflitto il 24 febbraio 2022: lo ha reso noto su Facebook lo Stato Maggiore dell'esercito di Kiev, sottolineando che solo nelle ultime 24 ore sono stati uccisi o sono rimasti feriti 830 uomini. Lo riporta Ukrinform.

GB, MOSCA PREVEDE DI RECLUTARE 400MILA SOLDATI NEL 2024

(ANSA) - Nel 2024 la Federazione Russa prevede di reclutare circa 400.000 militari a contratto. E' la stima del ministero della Difesa britannico che pubblica su X le stime dell'intelligence. "La Russia mira a reclutare circa 400.000 soldati a contratto nel 2024. Ciò è necessario per sostenere le sue truppe in Ucraina, che hanno subito enormi perdite, e per sostenere i piani annunciati di aumentare le dimensioni delle forze armate a 1,32 milioni quest'anno e a 1,5 milioni in futuro", aggiunge l'intelligence Gb.

joe biden e volodymyr zelensky - armi all ucraina -vignetta osho

MEDIA, I RUSSI HANNO CATTURATO IL VILLAGGIO DI PERVOMAISKE

(ANSA) - Le forze russe hanno catturato il villaggio di Pervomaiske - nella regione di Donetsk, nell'Ucraina orientale - dove i combattimenti duravano da un anno e mezzo. Lo annuncia su Telegram la ong DeepState, come riporta Ukrainska Pravda.

fotomontaggio di volodymyr zelensky musulmano che circola sugli account filorussi VLADIMIR PUTIN volodymyr zelensky joe biden incontro alla casa bianca 2