Riceviamo e pubblichiamo:

Caro Dago,

ma che due coglioni tutto questo tripudio femminile che dovrebbe offendere le donne tipo “viva Francesca libera da Silvio”, titolo di un articolo sul Fatto Quotidiano scritto da Selvaggia Lucarelli, come se Silvio avesse costretto, sequestrato la povera Pascale.

Libera sì, se ne è andata quando voleva e con i soldi di Silvio (mai una donna che in nome dell’indipendenza rinunciasse allo standard di vita datole da un uomo ricco), più libera di così si muore (sempre in yacht ci mancherebbe).

Ma che paternalismo, che atteggiamento sprezzante anche verso la Pascale che si finge di difendere giusto per saltare su un pulpito e un piedistallo morale, cito sempre la Lucarelli: “Sono eterosessuale, ma se avessi trascorso 15 anni con Silvio Berlusconi oggi piacerebbero le donne anche a me. In realtà mi piacerebbero anche i lampadari e gli gnu, qualsiasi cosa tranne gli uomini”.

Ancora come se la Pascale fosse una cerebrolesa, incapace di intendere e di volere, e con un sottinteso (va con le donne perché traumatizzata da Silvio) che se lo avesse scritto la Meloni sarebbe stata pura omofobia.

Tra l’altro scritto dalla Lucarelli che ai suoi ex ha dedicato un libro (inutile) non proprio entusiasta, Dieci piccoli infami (dieci, mica uno come la Pascale: minchia se li trovi tutti tu fatti due domande, ma forse adesso la Lucarelli ha trovato Biagiarelli, sarà uno gnu), mentre Silvio alle sue ex almeno regala milioni, a differenza dei dieci della Lucarelli, e forse questo non le va giù.

Massimiliano Parente