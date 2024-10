“SE CHIAMO ORA ADRIANO È POSSIBILE CHE MI INSULTI” – TEO TEOCOLI, A “UN GIORNO DA PECORA”, TORNA A PARLARE DELLA BRUSCA FINE DELLA SUA AMICIZIA CON CELENTANO: “HA DETTO CHE NON MI RISPONDE PERCHÉ MI VUOLE BENE? MA NON CI CREDO, NON È VERO SECONDO ME” – LA FRECCIATA A CLAUDA MORI: “CON LEI C’È STATO UN PERIODO IN CUI ERAVAMO AMICI, ORA SE NON LA VEDO NON MI CAMBIA NULLA, NON MI INTERESSA. ORA CREDO CHE LUI LA SGUINZAGLI DI NOTTE PER CURARE LA CAMPAGNA…” – VIDEO

Da “Un giorno da pecora”

“Adriano Celentano ha detto che non mi risponde perché mi vuole bene? Ma non ci credo, non è vero secondo me, c’è un’amicizia cinquantennale. Non so perché non mi voglia più parlare, con Adriano non riesco a parlare e con Claudia men che mai, non so nemmeno se sia lì con lui”. Così ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, Teo Teocoli, che con Giorgio Lauro e Geppi Cucciari ha parlato della rottura dell’amicizia col celebre cantante.

Lei lo richiamerebbe? “No, se lo faccio ora è possibile che mi insulti”. Lei ha ipotizzato che questa rottura potrebbe esser dipesa da Claudia Mori. “Con Claudia c’è stato un periodo in cui eravamo amici, ora se non la vedo non mi cambia nulla, non mi interessa. Ora credo che lui la sguinzagli di notte per curare la campagna…”, ha detto ironico Teocoli a Un Giorno da Pecora.

Le dispiace? “Ma cosa devo fare? Non abbiamo litigato, l’ho chiamato e richiamato - ha sottolineato Teocoli a Un Giorno da Pecora - è anche inutile andare lì da lui, tanto non mi farebbero entrare…”

