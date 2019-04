“SE FACESSERO UN SONDAGGIO, GLI ITALIANI SAREBBERO D’ACCORDO SULLO STERMINIO DEI ROM” - FILIPPO FACCI, A “QUARTA REPUBBLICA”, SPARA LA BOMBA CONTRO I SINTI: “TUTTI PENSANO E SANNO CHE IL ROM RUBA, DELINQUE, NON MANDA I BAMBINI A SCUOLA, FA PARTE DI PICCOLE MAFIE, NON ESISTE ALCUNA CULTURA ROM - NON SI POSSONO INTEGRARE E NON GLI INTERESSA FARLO IN NESSUNA MANIERA. VIVONO IN UN MONDO COMPLETAMENTE A PARTE”

FILIPPO FACCI

"È possibile integrare i rom in Italia?". Questo il tema del dibattito durante Quarta Repubblica, il talk show di Nicola Porro su Rete 4. Tra i favorevoli: il vignettista Vauro Senesi e il giornalista Piero Sansonetti. Il rappresentanza degli scettici, invece, c’è il giornalista di Libero Filippo Facci, Annalisa Chirico e Daniele Capezzone.

“I rom non si possono integrare, come concetto è un ossimoro", dice Facci, "nel momento in cui un rom si integra o, per usare un termine ‘caro’ agli ebrei, si cerca di assimilarlo, non è più un rom in senso assoluto”. Secondo il giornalista di Libero “la cultura rom prevede un percorso da cacciatori-raccoglitori, direbbe un antropologo. Per cui praticamente vivono itineranti, non interessa loro integrarsi in nessuna maniera. Vivono in un mondo completamente a parte che però non può più avere futuro".

campo rom

L'analisi di Facci prosegue: "E, nei fatti è una separatezza razziale, è l’unico caso in cui uso questo termine che non dovrebbe esistere visto che non esistono le razze. Quello rom è l’unico popolo, oltre a quello ebraico, che i nazisti hanno cercato di distruggere attraverso l’Olocausto. Se facessero un sondaggio probabilmente in Italia credo che equamente destra e sinistra sarebbero d’accordo e mediamente indifferenti, mi rendo conto di quello che dico, persino sullo sterminio completo della popolazione rom. Tutti pensano e sanno che il rom ruba, delinque, non manda i bambini a scuola, fa parte di piccole mafie, non esiste alcuna cultura rom”. Vauro: "Tu non sei razzista sei cretino". Questa la risposta pacata del vignettista di Marco Travaglio.

