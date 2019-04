“SE FAI ANCORA PLIN PLIN SPARISCI” – SONIA BRUGANELLI PUBBLICA UNA FOTO DI ELENA SANTARELLI SU INSTAGRAM E GLI UTENTI INSORGONO: “SEI TROPPO MAGRA”, “QUESTA È DIVENTATA SCHELETRICA”, “MAGNATELO UN PANINO” – MA C’È ANCHE CHI SI DICE PREOCCUPATO PER LE SUE CONDIZIONI, VISTO IL CALVARIO CHE STA ATTRAVERSANDO PER LA MALATTIA DEL FIGLIO – LA RISPOSTA DELLA SANTA

Poche ore fa è apparso sul profilo Instagram di Sonia Bruganelli, uno scatto preoccupante che ha allertato gli utenti del web. Protagonista della foto: Elena Santarelli. La conduttrice è sembrata però agli occhi di molti utenti eccessivamente sciupata e troppo magra. Diversi infatti sono stati i commenti sotto l’immagine che hanno avvertito questa sensazione. E svariati i commenti preoccupati che hanno fatto notarel’eccessiva magrezza della Santarelli.

Come avviene per molti personaggi dello showbiz, anche la moglie di Paolo Bonolis,Sonia Bruganelli, e Elena Santarelli, sono amiche anche fuori dalle telecamere. Le due a pranzo insieme hanno immortalato i momenti con qualche scatto (come si fa tra amiche). Ma qualcosa non ha convinto il web.

Elena Santarelli troppo magra?

La foto di Sonia Bruganelli, che ha come protagonista Elena Santarelli, ha preoccupato subito tutti i fan della presentatrice. Uno scatto apparentemente normale, condiviso per far notare ai fan un piccolo particolare simpatico, ha allarmato alcuni internauti. Sonia Bruganelli ed Elena Santarelli consumano una bottiglia d’acqua rocchetta, il brand sposorizzato dalla Santarelli.

La moglie di Bonolis ha ironizzato sul fatto e postando la foto dell’amica ha scritto: ” Quando chiedi una Rocchetta e ti portano direttamente la testimonial”. Tuttavia, oltre all’ironia i fan hanno colto un carattere allarmante nella foto: Elena Santarelli è apparsa troppo magra e sciupata.

I commenti preoccupati e la risposta di Elena Santarelli

Tra i commenti più ironici che hanno commentato simpaticamente lo scatto postato da Sonia Bruganelli, ci sono stati svariati commenti preoccupati. Molti gli utenti allarmanti per la salute di Elena Santarelli. Tra gli utenti del web, uno ha commentato lo scatto così: “Elena Santarelli donna e mamma di grande coraggio, forza, dignità e riservatezza peròtroppo provata, la vedo molto dimagrita, forza forza”.

Un’altra ha aggiunto: “senza il supporto del trucco e un bel vestito mostra tutta la sofferenza“. Ma a quel punto la stessa Elena ha voluto rispondere e commentare simpaticamente: “Io e Sonia abbiamo detto, tempo 3 secondi e si parte con il countdown del “ sei troppo magra “ tranquilla” . Insomma meglio prendere tutto con un po’ di ironia.

Il post commovente di Elena Santarelli

Elena Santarelli ha voluto condividere con i suoi fan qualcosa di molto prezioso: un ricordo del 2017 di suo figlio insieme a Papa Francesco. La foto, risalente a due anni fa e ritrovata per caso dalla showgirl mentre faceva pulizia nella galleria, è particolarmente toccante.

Il piccolo Giacomo e Papa Francesco sono stati l’input per diffondere un messaggio di positività: non perdere mai la fede, neanche durante le avversità che la vita ci pone di fronte. La Santarelli si riferisce al calvario che lei e la sua famiglia stanno affrontando per la malattia del figlio, tra cicli di chemio estenuanti.

Elena Santarelli mamma coraggiosa

Nonostante questa dura prova che le è stata imposta, la Santarelli non si è mai persa d’animo e ha sempre dato il massimo, affrontando ogni giornata con il sorriso stampato in faccia. A seguito della triste notizia riguardo la figlia di un’amica, venuta a mancare recentemente per un tumore, la showgirl ha voluto riflettere sull’importanza della fede nel suo percorso.

“La vita, spesso, ci pone dinanzi a delle prove complesse e inaspettate. Sono sfide cruente e dolorose, che c’inducono a riflettere sul senso e sui limiti del nostro percorso esistenziale molti mi chiedono se ho perso la fede ..La risposta è NO …anzi è aumentata.

Non mi sono mai sentita sola, buon venerdì”. Grazia al calore della famiglia, degli amici e dei fan, la Santarelli si fa forza e lotta per il figlio Giacomo, e soprattutto insieme a lui.

