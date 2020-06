22 giu 2020 18:52

“SE FOSSE STATO PER TE SAREI MARCITO IN GALERA” - CARMINATI SE LA PRENDE CON IL SUO EX AVVOCATO GIOSUÈ BRUNO NASO DURANTE UNA PAUSA DELL’UDIENZA IN CUI “ER CECATO” È IMPUTATO INSIEME AD ALTRE 15 PERSONE - MA IL PENALISTA L’HA ZITTITO: “DEVI RINGRAZIARE PIGNATONE E DE CATALDO ALTRIMENTI SARESTI RIMASTO IL SEMPLICE LADRO CHE ERI...”