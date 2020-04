“SE FUNZIONA VORREI CHE IL VACCINO SI CHIAMASSE ‘HANK-CCINE” - DOPO ESSERSI AMMALATI ED ESSERE GUARITI, TOM HANKS E LA MOGLIE RITA WILSON HANNO DECISO DI DONARE IL LORO SANGUE PER AIUTARE GLI SCIENZIATI A TROVARE UN VACCINO CONTRO IL COVID-19: “ ADESSO STIAMO BENE, MA VOLEVAMO ESSERE UTILI E ABBIAMO DONATO IL PLASMA. SE I NOSTRI ANTICORPI...”

Dopo essersi ammalati ed essere guariti, Tom Hanks e la moglie Rita Wilson hanno deciso di donare il loro sangue, così da aiutare gli scienziati a trovare un vaccino contro il Covid-19, per il quale l’attore avrebbe anche già pronto un nome ad-hoc, ovvero «Hank-ccine».

A raccontare lo svolgersi degli eventi è stato lo stesso Hanks al podcast «Wait Wait…Don’t Tell Me!» di NPR. «Io e Rita adesso stiamo bene, anzi benissimo – ha detto la star di “Forrest Gump”, che ha scoperto di essere positivo al Coronavirus mentre era in Australia per il biopic su Elvis Presley — e quindi ci siamo detti», e ora, che si fa? C’è qualcosa che possiamo fare per aiutare gli altri?».

E in effetti ci siamo resi conto che abbiamo in circolo gli anticorpi del virus, così siamo stati noi i primi a chiedere «Ehi, volete il nostro sangue? Possiamo darvi il nostro plasma?». Tornati a Los Angeles alla fine di marzo, i coniugi Hanks hanno fatto la quarantena e ora sono guariti dal Covid-19, ma se la sono vista brutta, soprattutto la Wilson.

«Abbiamo avuto tutti i sintomi simil-influenzali – ha spiegato ancora Hanks – e mia moglie Rita è quella che è stata peggio, perché aveva la febbre molto alta e per quasi tre settimane non ha sentito il gusto del cibo. In ogni caso siamo rimasti isolati, così che nessun altro potesse prendere il virus».

Il nome al vaccino e la macchina da scrivere «Corona»

Passata la paura, ora la speranza è di riuscire a trovare presto un antidoto al Covid-19 e se a ciò contribuisse anche il sangue di Hanks e della moglie, l’attore non ha dubbi: il vaccino dovrebbe avere il suo nome.

«Sto già dicendo in giro che se i nostri anticorpi dovessero funzionare, vorrei che il vaccino si chiamasse “Hank-ccine”», ha concluso infatti Hanks. Qualche giorno fa il premio Oscar aveva fatto nuovamente notizia per aver risposto alla lettera di un bambino australiano che gli raccontava di essere vittima di bullismo a scuola per via del suo nome, Corona: saputa la storia, Hanks gli aveva inviato a sua volta un messaggio, accompagnato dalla sua adorata macchina da scrivere Corona.

