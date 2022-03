“SE MAI SUCCEDE VOGLIO CHE TU MI STACCHI LA SPINA” – ANTHONY, IL FIGLIO 57ENNE DI ALAIN DELON, RIVELA LA STRUGGENTE RICHIESTA FATTA DAL PADRE CHE SI È SEMPRE DETTO FAVOREVOLE ALL’EUTANASIA: “VUOLE CHE SIA IO AD AIUTARLO A MORIRE. ME LO HA FATTO PROMETTERE” – UNA SCELTA CHE COINVOLGERÀ ANCHE IL CANE DELL’ATTORE: “CHIEDERÒ AL VETERINARIO DI FARLO MORIRE CON ME, NELLE MIE BRACCIA. PREFERISCO QUESTO A SAPERE CHE SI LASCERÀ MORIRE, SOFFRENDO, SULLA MIA TOMBA…”

Simona Antonucci per “il Messaggero”

ALAIN ANTHONY DELON

Icona cinematografica, tra gli uomini più affascinanti al mondo, ribelle e fuori dagli schemi, Alain Delon, 86 anni, sceglie di morire come e quando vuole lui. Ricorrendo al suicidio assistito, quando sarà il momento, in Svizzera, dove risiede ed è legale, con l'aiuto del figlio Anthony. «Se mai mi succede qualcosa e sono in coma, tenuto in vita da una macchina, voglio che tu stacchi la spina. Voglio che me lo prometti». A rivelarlo è proprio il primogenito, 57 anni, nato dalle nozze con Nathalie Delon, cui il divo francese, ha rivolto la struggente richiesta.

alain delon flic story

Alain Delon negli ultimi anni non ha perso occasione per ribadire di essere favorevole all'eutanasia. Ed è rimasto molto colpito dal modo in cui il figlio Anthony si è occupato degli ultimi istanti di vita della madre, Nathalie, scomparsa nel gennaio 2021 per un cancro al pancreas: anche lei aveva chiesto di ricorre all'eutanasia, ma morì poco prima di attivare i procedimenti. «A una certa età», ha detto l'elegante interprete del Gattopardo di Luchino Visconti, «ognuno deve avere il diritto di andarsene in tranquillità senza la necessità di ricorrere a ospedali, iniezioni e il resto».

alain delon mireille darc 2

IL CANE Una scelta che avrebbe previsto anche per il suo amato cane, Loubo, di 7 anni: «Se dovesse morire prima di me», ha detto in un'intervista tempo fa, «cosa che spero, non ne prenderò un altro. Se muoio prima di lui, chiederò al veterinario di farlo morire con me, nelle mie braccia. Preferisco questo a sapere che si lascerà morire, soffrendo, sulla mia tomba».

La scelta di Delon viene confermata da un testamento: durante un'intervista della radio francese RTL, Anthony, anche lui attore, in occasione dell'uscita del suo libro dedicato alle vicende familiari (Entre chien et loup - Tra il cane e il lupo), spiega che il padre abbia messo nero su bianco le sue volontà, chiedendogli, «nel momento in cui dovesse decidere di affrontare la morte» di restargli accanto fino alla fine e organizzare il tutto. Il divo avrebbe già fatto testamento, anche per non scatenare battaglie legali tra i suoi figli legate all'eredità.

alain delon 11

E comunque le sue condizioni di salute non sono delle migliori: afflitto da una forte depressione, Alain sta ancora cercando di riprendersi da un ictus che lo ha colpito nel 2019. Problemi di salute che si sommano al dolore per la perdita, nel 2017, della sua compagna Mireille Darc. «Preferisco l'età che ho e non 40 anni. Così non dovrò vivere troppi anni senza di lei, soffrendo», disse alla morte dell'attrice». Mireille e Alain si conobbero nel 1969, sul set di Addio Jeff! e da quel momento diventarono inseparabili, recitando insieme in altri film.

jean paul belmondo e alain delon nel 2010.

Sex symbol della storia e tra i più grandi attori francesi al pari di Jean Gabin, o di Jean-Paul Belmondo, suo eterno rivale, con viso d'angelo e occhi di ghiaccio, ha lavorato con registi come Clément, Visconti e Melville. Il Festival di Cannes nel 2019 gli assegnò la Palma d'Oro alla carriera.

