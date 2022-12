“SE MI FAI PASSARE I GUAI TI FACCIO SPARIRE” – È STATO CONDANNATO A SEI ANNI UN 43ENNE ROMANO CHE HA ABUSATO E PESTATO PER DUE ANNI LA FIDANZATA: L'UOMO LA COSTRINGEVA AD ATTI SESSUALI E, PER UMILIARLA, L’HA OBBLIGATA A SUBIRE LE VIOLENZE CON LE FINESTRE DELL’ABITAZIONE APERTE COSÌ CHE GLI ESTRANEI POTESSERO ASSISTERE – LA DONNA HA SUBÌTO ANCHE UN TRAUMA CRANICO, MA PER LA DIFESA CI SONO INCONGRUENZE NEL…

Ha costretto la sua fidanzata a subire atti sessuali, e per umiliarla l'ha obbligata a subire le violenze pretendendo che la finestra dell'abitazione restasse aperta affinché " gli estranei potessero assistere". Non solo. Per i pm, l'avrebbe aggredita e strattonata, tirandole i capelli e sferrandole calci che le hanno causato lesioni, tra cui una contusione del setto nasale e un trauma cranico. E poi le frasi urlate contro di lei: " se mi fai passare i guai ti faccio sparire" oppure " te la farò pagare", condite da insulti sessisti .

Per il legale del 43enne, l'avvocato Massimo Titi, la vittima avrebbe invece continuato a cercare l'uomo anche dopo il divieto di avvicinamento: «lei lo andava a cercare a casa, in palestra e a lavoro» , è stata la tesi difensiva. Secondo l'avvocato ci sarebbero incongruenze nel racconto della vittima e sarebbero dimostrate da dodici esposti dell'uomo presentati alle forze dell'ordine tra il novembre 2016 e il gennaio 2018. Ieri mattina i giudici - dopo la richiesta del pm, la ricostruzione del legale di parte civile e l'arringa dell'avvocato difensore - si sono riuniti in camera di consiglio per prendere la decisione. Il verdetto del collegio di primo grado è giunto intorno all'ora di pranzo: per l'uomo è arrivata una sentenza di condanna a sei anni.

