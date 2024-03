“SE MI SUCCEDE QUALCOSA, NON È UN SUICIDIO” - JOHN BARNETT, EX DIPENDENTE 62ENNE DELLA “BOEING” CHE AVEVA DENUNCIATO LE VIOLAZIONI DEGLI STANDARD DI SICUREZZA, PARLANDO CON UNA SUA AMICA AVEVA PREVISTO CHE SAREBBE MORTO E CHE SAREBBE EMERSA LA NOTIZIA CHE SI ERA UCCISO - L’UOMO, TROVATO MORTO IN LOUISIANA, PER LA POLIZIA SI È SPARATO UN COLPO DI PISTOLA ALLA TESTA – LA DONNA CON CUI SI ERA CONFESSATO: “A QUALCUNO NON PIACEVA QUELLO CHE AVEVA DA DIRE, LO VOLEVANO FAR TACERE”

Traduzione da www.abcnews4.com

john barnett la talpa di boeing 3

Un'amica di famiglia di John Barnett ha detto di aver previsto che sarebbe morto e che sarebbe emersa la notizia che si era ucciso. "So che non si è suicidato", ha detto Jennifer, un'amica di Barnett. "Non è possibile".

Jennifer ha detto che avevano parlato di questo esatto scenario. Tuttavia, ora le sue parole sembrano una premonizione a cui le aveva detto direttamente di non credere.

"Conosco John perché sua madre e mia madre sono migliori amiche", ha detto Jennifer. "Nel corso degli anni, in occasione di incontri, compleanni, festeggiamenti e quant'altro, ci siamo ritrovate tutte insieme e abbiamo parlato. Ci siamo ritrovati tutti insieme e abbiamo parlato".

john barnett la talpa di boeing 2

Quando un giorno Jennifer ha avuto bisogno di aiuto, Barnett è passato a trovarla. Parlarono della sua imminente deposizione a Charleston. Jennifer sapeva che Barnett aveva presentato una denuncia estremamente dannosa contro la Boeing. Ha detto che il gigante aerospaziale si è vendicato di lui quando ha denunciato pratiche non sicure.

Per più di 30 anni è stato un manager della qualità. Da poco era andato in pensione e si era trasferito in Louisiana per occuparsi della madre.

john barnett la talpa di boeing 1

"Non si preoccupava della sicurezza perché glielo chiedevo io", racconta Jennifer. "Gli ho detto: "Non hai paura?". E lui ha risposto: 'No, non ho paura, ma se mi succede qualcosa, non è un suicidio'".

Jennifer ha aggiunto: "So che non si è suicidato. Non è possibile. Amava troppo la vita. Amava troppo la sua famiglia. Amava troppo i suoi fratelli per fargli passare quello che stanno passando adesso". Jennifer ha detto che pensa che a qualcuno "non piacesse quello che aveva da dire" e che volesse "farlo tacere" senza che la cosa si ritorcesse contro qualcuno.

john barnett la talpa di boeing 4

"Per questo l'hanno fatto sembrare un suicidio", ha detto Jennifer. L'ultima volta che Jennifer ha visto Barnett è stato al funerale del padre, alla fine di febbraio. Era uno dei portatori della bara. A volte la famiglia e gli amici lo chiamavano con il suo secondo nome, Mitch. "Credo che tutti siano increduli e non riescano a crederci", ha detto Jennifer. "Non mi interessa quello che dicono, so che Mitch non ha fatto questo". […]

boeing