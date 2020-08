Brunella Bolloli per "Libero Quotidiano"

«Non approvo il Far West, ma se minacci la vita della mia famiglia io ti faccio fuori». Non ci sono tentennamenti nelle parole di Francesco Facchinetti abituato a scherzare sempre ma non quando si tratta della salute e della sicurezza dei suoi cari. Lui è veramente armato e i ladri sono avvertiti, meglio cambiare destinazione: potrebbero non uscire vivi.

Per chiarire meglio il concetto, il figlio di Roby dei Pooh fa l'esempio della televisione: «Se il ladro entra in casa tua per rubare una tv, sta determinando che la sua vita vale quanto la tv. Lui sta rischiando la sua vita per rubare la tv», dice. «Dunque se perde la propria vita è una scelta sua perché questo è successo mentre tu difendevi la tua vita che è un diritto inalienabile».

Lapidario: «Il diritto di uno finisce dove inizia quello dell'altro e viceversa». Si chiama "legittima difesa" e nonostante faccia ancora molto discutere, la legge è stata approvata oltre un anno fa nel nostro ordinamento, modificando l'articolo 52 del codice penale, in modo che - sintetizziamo - il commerciante, il benzinaio, il tabaccaio, l'orefice o chiunque abbia subìto una rapina nel suo negozio e abbia reagito facendo fuoco non debba finire indagato per omicidio, o peggio spedito in prigione, perché ha sparato cagionando la morte del malvivente per difendersi.

Sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa, sentenzia la norma che, a maggior ragione, si applica se l'intrusione avviene all'interno delle mura domestiche e ci sono minori in casa (legittima difesa domiciliare). Francesco Facchinetti e la sua bella moglie, Wilma Faissol, da tempo hanno deciso di raccontare la loro quotidianità ai fan: sono una delle coppie più social del momento al punto che su Dplay Plus va in onda la serie tv "The Facchinettis" che parla di vita vera, la loro. Senza filtri.

Dunque, l'altra sera non poteva non venire fuori questa storiaccia dei ladri che si sono intrufolati nella casa che i due dividono insieme ai bimbi piccoli nati dal loro matrimonio, Leone e Lavinia, alla prima figlia di Wilma, Charlotte, e a Mia, quando va a trovarli, che Facchinetti jr ha avuto da Alessia Marcuzzi. Un'allegra tribù con base in una grande villa nel verde di Mariano Comense, provincia di Como, nella Lombardia felix.

La magione, che sembrava inespugnabile, di recente è stata però visitata dai ladri e anche questo "episodio" è finito in tv e su Instagram perché Francesco ha spiegato: «Sono armato e non avrei esitato a sparare perché non posso correre il rischio che succeda qualcosa a mia moglie o ai miei figli». Fortuna che la dimora, iperdomotica, è dotata di un impianto di videosorveglianza con telecamere collocate in modo tale da riprendere ogni angolo delle stanze.

E l'allarme suona forte. I ladri sono entrati nella villa di notte mentre i Facchinetti stavano dormendo e hanno cominciato a fare razzia. Ma uditi i rumori Dj Francesco e la famiglia si sono rifugiati nella panic room, una sorta di stanza blindata costruita apposta per i casi d'emergenza.

Il cantante ha preso una pistola che deteneva e avrebbe voluto che anche la moglie si armasse per difendersi. Ma per chi non ha mai sparato non è facile prendere una rivoltella in mano. Meno complicato afferrare un coltello da cucina e farsi forza con quello. Per Wilma, tuttavia, è stato uno shock sapere che un estraneo stava rubando in salotto.

«Era così sconvolta che non ha dormito per giorni e ha vomitato tutto quello che mangiava», ha spiegato in tv Facchinetti. Una volta cantava "Bella di padella" e "La canzone del capitano", ora le canta ai ladri, come già aveva fatto nel 2017 quando a subìre una rapina fu papà Roby. «Se lo Stato non mi difende, lo farò da solo», disse allora. Non ha cambiato idea.

