I RUSSI VOGLIONO FAR FUORI ELON MUSK? L'UOMO PIÙ RICCO DEL MONDO HA PUBBLICATO UNO STRANO TWEET, RISPONDENDO IRONICAMENTE ALLE MINACCE DI DMITRY ROGOZIN, DIRETTORE DELLA ROSCOSMOS - ROGOZIN, PARLANDO DEL FONDATORE DI TESLA, CHE HA MESSO A DISPOSIZIONE DEGLI UCRAINI IL SISTEMA SATELLITARE STARLINK, HA DETTO: "PER QUESTO LA PAGHERAI, ANCHE SE GIOCHI A FARE LO SCEMO", E ELON HA RISPOSTO IN TONO SARCASTICO

«Se muoio in circostanze misteriose è stato bello conoscervi»: con un tweet sarcastico l’imprenditore Elon Musk risponde a Dmitry Rogozin, direttore dell’Agenzia Spaziale russa Roscosmos.

Tutto parte da una dichiarazione rilasciata ai media russi, nella quale Rogozin dice che il sistema satellitare Starlik è utilizzato dal Battaglione Azov asserragliato a Mariupol. Secondo le informazioni russe, precisa Rogozin, è stato consegnato dal Pentagono.

Poi il manager dell’agenzia spaziale si rivolge direttamente al miliardario: «Elon Musk è coinvolto nel supporto delle truppe fasciste in Ucraina. E per questo la pagherai, anche se giochi a fare lo scemo…». Musk riprende le parole di Rogozin e replica così:

Il governo dell’Ucraina ha ringraziato in più occasioni Musk per aver inviato il sistema satellitare Starlink e attivato i suoi servizi di rete per consentire le comunicazioni. La rete, che in tutto conta circa mille satelliti in orbita, è ancora in fase di sperimentazione e ha l’obiettivo di portare internet a banda larga nelle aree dove il segnale delle antenne tradizionali è scarso.

Lo stesso Musk è finito in polemica con Rogozin, il quale aveva criticato l’offerta di acquisto di Twitter dicendo che l’eventuale compravendita non avrebbe migliorato la libertà di parola sul social network. A metà marzo Musk aveva polemizzato con il leader ceceno Kadirov. L’imprenditore aveva sfidato ironicamente Vladimir Putin a un corpo a corpo per fermare la guerra in Ucraina, Kadirov gli aveva risposto su Telegram: «Elon Musk, un consiglio. Non misurare la tua forza con quella di Putin. Vladimir Vladimirovich (ovvero primo nome e patronimico di Putin, ndr.) potrebbe sembrare antisportivo battendoti a morte. Tu, un avversario molto più debole». Poi lo aveva chiamato con disprezzo “Elona”. Per tutta risposta, Musk ha cambiato (temporaneamente) il suo nome su Twitter.

