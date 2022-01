21 gen 2022 19:13

“SE MUOIO, MUOIO, MA NON MI FARÒ MAI CONTROLLARE” - MEAT LOAF, ICONA DEL ROCK MORTO A 74 ANNI DOPO AVER CONTRATTO IL COVID, CINQUE MESI FA AVEVA DATO UN’INTERVISTA IN CUI SI SCAGLIAVA DURAMENTE CONTRO LE RESTRIZIONI E LE MASCHERINE - PUR DICENDOSI “TERRORIZZATO DAL VIRUS” CRITICAVA BIDEN PER AVER IMPOSTO I DIVIETI E SI OPPONEVA ALLA LIMITAZIONE DELLA LIBERTÀ: “HO CAPITO FERMARE LA VITA PER UN PO', MA NON PER LA POLITICA…” - VIDEO