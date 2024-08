8 ago 2024 15:49

“SE NON FOSSE STATO PICCHIATO OMAR SAREBBE ANCORA TRA NOI” – LA DENUNCIA DELLA CUGINA DI OMAR BASSI, IL 23ENNE MILANESE MORTO PER UN'EMORRAGIA CEREBRALE GIORNI DOPO ESSERE STATO PICCHIATO DAI BUTTAFUORI IN UNA DISCOTECA DELLA PROVINCIA DI VARESE - IL RAGAZZO ERA INTERVENUTO PER DIFENDERE IL FRATELLO 19ENNE QUANDO È STATO PESTATO DAGLI UOMINI DELLA SICUREZZA DEL LOCALE – BASSI HA AVVERTITO MAL DI TESTA PER GIORNI FINO A QUANDO NON SI È SENTITO MALE IN CALABRIA DOVE ERA IN VACANZA CON LA FAMIGLIA…