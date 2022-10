3 ott 2022 08:35

“SE LA RUSSIA USA IL NUCLEARE, DISTRUGGEREMMO TUTTE LE TRUPPE RUSSE IN UCRAINA” - L’EX CAPO DELLA CIA, IL GENERALE PETRAEUS, AVVISA MOSCA: “SOLO PER DARVI UN'IPOTESI, RISPONDEREMMO GUIDANDO UNO SFORZO DELLA NATO - UN SFORZO COLLETTIVO - CHE ELIMINEREBBE OGNI FORZA CONVENZIONALE RUSSA CHE POSSIAMO VEDERE E IDENTIFICARE SUL CAMPO DI BATTAGLIA IN UCRAINA E ANCHE IN CRIMEA E OGNI NAVE NEL MAR NERO - I RUSSI HANNO FATTO SOFFRIRE NAPOLEONE, I NAZISTI E VIA DICENDO, MA NON PENSO CHE PUTIN SARÀ IN GRADO DI FAR SOFFRIRE L'EUROPA”