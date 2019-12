“SE SI VUOL TROVARE MIFSUD, SI TROVA” – VINCENZO SCOTTI NON CREDE ALLA SCOMPARSA DEL DEL PROFESSORE. SA QUALCOSA CHE NOI NON SAPPIAMO? “ERA UNA PERSONA NORMALE MA PARLAVA TROPPO. DOVEVA INSEGNARE NELLA MIA UNIVERSITÀ, POI HA FATTO DEI SEMINARI, L’HO CONOSCIUTO” - “IL GOVERNO? È ATTACCATO CON LO SPUTO MA PUÒ DURARE. NON HO MAI VOTATO MOVIMENTO 5 STELLE. CHI È AL POTERE È CHI STA DIETRO LE QUINTE. OGGI IN ITALIA…”

VINCENZO SCOTTI A UN GIORNO DA PECORA

1 – GOVERNO, VINCENZO SCOTTI: E' ATTACCATO CON LO SPUTO MA PUO' DURARE, HO VOTATO PD MAI M5S, GRILLINI IN CRISI MA POSSONO RECUPERARE

Da “Un giorno da Pecora - Radio1”

Quanto dura questo governo? “E' come le cose che sono attaccate con lo sputo, come si dice a Napoli. La realtà è questa, è inutile sognare che sia una cosa diversa. Ma non è detto che non duri: le cose che crediamo più fragili spesso diventano le più solide”. Lo dice a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, Vincenzo Scotti, presidente della Link Campus University e più volte ministro.

giuseppe conte luigi di maio dario franceschini

Lei era favorevole alla nascita del governo giallorosso? “Ero favorevole un anno e mezzo fa, subito dopo le elezioni“. Si dice che ci siate lei e Cirino Pomicino dietro a questo governo...”Ma figuriamoci, assolutamente no”. Cosa ha portato il M5S a perdere così tanto consenso? “Sono in una crisi che si può recuperare ma devono ritrovare credibilità”. Lei li ha mai votati? “No, non li ho votati”. E chi ha votato alle ultime politiche? “Il Partito Democratico”.

VINCENZO SCOTTI LUIGI DI MAIO PIERO SCHIAVAZZI

E alle europee? “Alle europee c'era una scelta europea forte...e io ho scelto quella”. Oggi chi rappresenta il potere nel nostro Paese? “Chi è al potere di solito è chi sta dietro le quinte. Oggi in Italia ci sono solo persone che hanno frammenti di potere, e lo si vede dal fatto che non si decide: chi ha il potere, decide”.

joseph mifsud vincenzo scotti

GIUSEPPE CONTE LUIGI DI MAIO

2 – MIFSUD, VINCENZO SCOTTI: L'HO CONOSCIUTO, PARLAVA TROPPO; SPARITO? SE SI VUOLE TROVARE SI TROVA

Da “Un giorno da Pecora - Radio1”

Mifsud con Olga Roh

“Mifsud? Doveva insegnare nella mia Università, poi ha fatto dei seminari, l'ho conosciuto. Era una persona normale ma parlava troppo. Chi insegna parla con incisività, mentre lui parlava davvero troppo”. Lo dice a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, Vincenzo Scotti, presidente della Link Campus University e più volte ministro. Secondo lei Mifusd è una spia? “Quando l'ho conosciuto lui era un professore che insegnava nelle grandi università inglesi”. E' vero che si accompagnava sempre a belle donne? “Io non le ho viste”. E' stato detto che la sua università gli pagava anche un appartamento. “Per le poche giornate che veniva in un mese, poi quando è scoppiata la storia sui giornali non ci è andato più”. Ora pare sia sparito nel nulla...”Se si vuol trovare, si trova”, ha concluso Scotti a Rai Radio1.

