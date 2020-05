C’E’ POSTE PER TE! – MATTARELLA HA PRESSATO CONTE DI SCAVALLARE GLI INTRALCI BUROCRATICI CHE STANNO MASSACRANDO COLORO CHE CHIEDONO FINANZIAMENTI ALLE BANCHE. E FINALMENTE GUALTIERI SI E’ SVEGLIATO: ORA POTREBBE AVVALERSI ANCHE DELLA RETE DI POSTE ITALIANE PER PAGARE LE IMPRESE CHE ESEGUONO I LAVORI PER RISTRUTTURARE CASA GRATIS E LO STATO PAGA L'IMPRESA CON SCONTI FISCALI FINO AL 110%