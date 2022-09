7 set 2022 17:05

“SE TU SEI IN PIEDI È GRAZIE A ME, LO VUOI CAPIRE?” – DAVIDINO FLACHI, FIGLIO DEL “BOSS DELLA COMASINA”, PER GLI AFFARI DEL SUO CLAN USAVA COME PRESTANOME FRANCO TERLIZZI, EX PUGILE ED EX NAUFRAGO A “L'ISOLA DEI FAMOSI”, CHE VENIVA TRATTATO A PESCI IN FACCIA: “TU NON FAI UN CAZZO E PRENDI IL GRANO, MA TI RENDI CONTO?” – TERLIZZI, FINITO AGLI ARRESTI COME FLACHI, SAREBBE STATO ANCHE IL TRAMITE CON LE FORZE DELL'ORDINE PER METTERE IN ATTO TRUFFE ASSICURATIVE…