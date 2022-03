20 mar 2022 09:00

“SEI BELLISSIMA E SEXY” - UNO PSICOLOGO 47ENNE, GIUDICE ONORARIO DEL TRIBUNALE DEI MINORI DI NAPOLI, È STATO CONDANNATO A 10 MESI DI CARCERE PER AVER ADESCATO DECINE DI RAGAZZINE IN CHAT: PRIMA LE LUSINGAVA FACENDO LORO COMPLIMENTI E POI, CON MESSAGGI SEMPRE PIÙ ESPLICITI, INDIRIZZAVA LA CONVERSAZIONE SUL SESSO. E NON SI FERMAVA NEMMENO QUANDO LE ADOLESCENTI PROVAVANO A…