20 gen 2024 13:40

“SEI BUGIARDA, MI HAI ROVINATO LA VITA, TI SGOZZO” - UN UFFICIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA IN SERVIZIO ALLA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA A ROMA È ACCUSATO DI STALKING NEI CONFRONTI DI UNA SOTTUFFICIALE 38ENNE - SAREBBE STATA MINACCIATA E PERSEGUITATA DOPO LA FINE DELLA RELAZIONE CON L’INDAGATO. LUI, FIGLIO DI UN EX CONSIGLIERE DI STATO, È FINITO A PROCESSO – I MESSAGGI INQUIETANTI: “SE MAI DOVESSI SAPERE CHE STAI FREQUENTANDO QUALCUNO DEVI CHIEDERE AIUTO, OCCHIO CHE SEI SOTTO OSSERVAZIONE NON SBAGLIARE”