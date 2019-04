“SEI UNA CACCHETTA E IO DOMANI TI FACCIO IL CULO ROSSO” – VIDEO: L’IMPRENDITORE NAPOLETANO PINO BOZZA (TITOLARE DEI RISTORANTI "ANTONIO LA TRIPPA") PARCHEGGIA LA FERRARI IN UN POSTO PER DISABILI E MINACCIA IL CONSIGLIERE REGIONALE CHE L’AVEVA SPUTTANATO – LA STORY MENTRE GUIDA SENZA CINTURA SU INSTAGRAM: “CI VEDIAMO IN TRIBUNALE, COGLIONE, IO SONO TITOLARE DI UN’AZIENDA CON 200 DIPENDENTI, TU PER FARE IL CONSIGLIERE SEI ANDATO A LECCARE IL CULO E POI L’AMICHETTO PECORARO SCANIO TI HA…”

L'IMPRENDITORE PINO BOZZA PARCHEGGIA LA FERRARI IN UN POSTO PER DISABILI A NAPOLI

Da www.ilfattoquotidiano.it

pino bozza parcheggia la ferrari in un posto per disabili 3

Il titolare dei ristoranti Antonio La Trippa di Napoli, Pino Bozza, parcheggia la propria Ferrari su un posto riservato ai disabili – come lui stesso ha ammesso e come dimostra il video – in via Domenico Morelli. Il consigliere dei Verdi in Regione Campania, Francesco Emilio Borrelli, denuncia l’accaduto, ma l’imprenditore gli risponde con un videomessaggio su Instagram pieno di insulti: “Ci vediamo in Tribunale, coglione“.

pino bozza 2

Durante la registrazione del filmato, tuttavia, Bozza è alla guida della propria auto senza cintura e con lo smartphone in mano. “Sono titolare di un’azienda con 200 dipendenti, e tu sei consigliere di una città in cui non funziona niente”. “Questa è la mentalità” ha ribattutto Borrelli “contro cui combattiamo con grande determinazione”.

Francesco Emilio Borrelli pino bozza 9 pino bozza 8 pino bozza 4 pino bozza parcheggia la ferrari in un posto per disabili 1 pino bozza 3 pino bozza parcheggia la ferrari in un posto per disabili 2 pino bozza 10