“SEI CONTRO I GAY” – VIDEO: UNA DONNA CORRE SUL PALCO E SPINGE IL PRETE GIÙ DAL PULPITO IN BRASILE – LE IMMAGINI SONO DIVENTATE VIRALI, LEI HA PROVATO A SPIEGARE I MOTIVI DEL GESTO: “VOLEVO ENTRARE PER PARLARE CON IL PRETE, MI SONO SPAVENTATA QUANDO HO VISTO LE GUARDIE DI SICUREZZA” – MA LA SUA VERSIONE SEMBRA POCO CREDIBILE

È ormai diventato virale il video in cui si vede un donna correre su di un palco e lanciare giù da questo un prete. È successo a Cachoeira Paulista, un comune brasiliano nello stato di San Paolo, qui il prete Marcelo Rossi stava celebrando la messa quando una donna, arrivata correndo, lo ha spinto con forza giù, lasciando tutti senza parole.

Molte le ipotesi per spiegare un gesto apparentemente ingiustificato. La più accreditata vuole la donna affetta da disturbi mentali, ma ad oggi la realtà, per quanto poco credibile, sembra arrivare proprio dalla signora, che sarebbe stata ascoltata dalla polizia, la quale avrebbe poi rilasciato la dichiarazione ad un tg locale: "La signora ha spiegato tutto. Ha detto che voleva entrare per parlare con il prete. Ha aggiunto che si è spaventata nel momento in cui ha visto le guardie di sicurezza che la inseguivano. È la sua versione. Però chiunque veda le immagini vede che non ce n’è nessuna guardia che la insegue. Dice che si è spaventata e lo ha spinto in un momento in cui è andata fuori di testa. Dice che ha perso il controllo, ma non aveva intenzione di ferirlo, voleva solo parlargli. Ripete che è salita sul palco per parlargli e che l’ha spinto solo in preda alla paura".

Una versione poco credibile dunque. Questo episodio però ha portato alla luce delle verità riguardo Padre Rossi, le quali potrebbero essere legate al suo volo giù dal palco. Il sacerdote infatti, nel corso dei suoi anni di predicazione, avrebbe accumulato una serie di affermazioni esplicitamente omofobe: "Molte idee cambieranno il giorno in cui l’omosessualità si rivelerà essere una malattia"; "I rapporti fisici tra maschi causano dolore, se qualcosa causa dolore, non può essere una buona cosa"; "La parola di Dio è chiara che l’uomo e la donna sono stati creati per unire e dare frutti, il resto è peccato e malattia".

