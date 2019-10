“SEI UNA FOTTUTA PUT*ANA” – MOMENTI DI TENSIONE DURANTE UNA PARTITA DI FOOTBALL AMERICANO IN FLORIDA DOVE UNA PORNOSTAR È STATA RICONOSCIUTA E INSULTATA PESANTEMENTE – UN TIFOSO, AGITANDO UN BICCHIERE DI BIRRA IN MANO, SI È ALZATO E HA INIZIATO A URLARE CONTRO LA 21ENNE VALENTINA JEWELS CHE GUARDAVA IL MATCH CON ALCUNI COLLEGHI E…(VIDEO E FOTO PORCELLE)

Momenti di tensione durante una partita di football americano tra i Miami Dolphins e Washington Redskins: durante il match in Florida un uomo tra il pubblico si è alzato e ha iniziato a insultare pesantemente una ragazza seduta a poche file di distanza.

La ragazza in questione è Valentina Jewels, 21 anni, pornostar della scuderia BangBros che con alcuni colleghi era andata a seguire il match. Cosa abbia scatenato la furia dell’uomo non è dato saperlo. Fatto sta che, pur tifando per la stessa squadra, l’uomo che doveva aver alzato il gomito si è messo in piedi iniziando a urlare: «La tua ragazza è una fottuta merda. Fottuta puttana, la prendi in culo».

Valentina si è limitata a retwittare il video che era già virale suoi social commentando: «Sono io».

