“SEI LA MIA GIOIA” – LE DEDICHE D’AMORE SUI SOCIAL DI EMMA MARRONE E FRANCESCA MICHIELIN CHE SUL PALCO DI SANREMO HANNO PORTATO LA LORO AMICIZIA STRETTISSIMA: SGUARDI COMPLICI, INTESA E LA TENSIONE CHE SI È SCIOLTA IN UN ABBRACCIO APPASSIONATO A FINE ESIBIZIONE – E NON APPENA ARRIVATE DIETRO LE QUINTE SI DEDICANO UN POST PIENO D'AMORE… - VIDEO

emma marrone e francesca michielin 7

Due colleghe sul palco, pronte a sostenersi a vicenda. L'esibizione di Emma non è stata solo l'occasione per ascoltare, per la prima volta, il suo inedito Ogni volta è così. Ma è stata la (bella) dimostrazione di un'alleanza possibile. Di un supporto sincero e pieno di gesti. Una storia di empowerment femminile che non è per nulla scontata.

Per questo suo ritorno in gara al Festival della Canzone italiana, infatti, Emma ha voluto l'amica Francesca Michielin come sua direttrice d'orchestra. Finalmente abbiamo potuto vederle insieme sul palco e, ammettiamolo, è stata una grande emozione.

emma marrone e francesca michielin 8

Le due artiste, continuamente in contatto durante la performance, si sono scambiate sorrisi e baci. E non hanno perso l'occasione per mostrare che tra artiste è possibile sostenersi con sincerità e passione. La stessa che le ha fatte incontrare e che le rende così unite anche nell'affrontare questa avventura sanremese (come dimostrano i loro divertenti contenuti social in questi giorni).

emma marrone e francesca michielin 9

La stessa canzone di Emma (scritta insieme a Davide Petrella e Dario Faini) parla proprio delle difficoltà che molte donne sono costrette a subire, come se il loro essere donne possa essere considerato come un motivo per cui doversi scusare, giustificarsi. La forza del brano (che presenta una Emma vocalmente più matura e ben disposta a mostrarci nuove sfumature della sua voce) è stata quindi amplificata dalla presenza sul palco dell'amica Michielin, con tanto di cuffie e bacchetta in mano. L'artista veneta, laureanda in Conservatorio, ha poi salutato il pubblico dell'Ariston cedendo il tradizionale mazzo di fiori di Sanremo a un orchestrale.

emma marrone e francesca michielin 5

Una curiosità: per la serata delle cover di venerdì 4 febbraio, Francesca Michielin lascerà la direzione dell'orchestra al Maestro Carmelo Patti perché si esibirà al fianco di Emma in una versione speciale di …Baby One More Time di Britney Spears.

emma marrone e francesca michielin 4

A fine esibizione Emma e Francesca Michielin si sono abbracciate, coscienti di essere state protagoniste di un momento speciale sul palco dell'Ariston.

emma marrone e francesca michielin 3 emma marrone e francesca michielin 1 EMMA FRANCESCA MICHIELIN FRANCESCA MICHIELIN EMMA FRANCESCA MICHIELIN emma marrone e francesca michielin 2 emma marrone e francesca michielin 6