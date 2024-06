30 giu 2024 11:00

“SEI UNO PSICOPATICO. NON TI RENDI CONTO CHE MI CONTROLLI CONTINUAMENTE” – I MESSAGGI INVIATI DA GIULIA CECCHETTIN CHE RIVELANO L’OSSESSIONE DI FILIPPO TURETTA PER L’EX RAGAZZA, UCCISA CON 75 COLTELLATE LO SCORSO NOVEMBRE – I CARABINIERI HANNO SCOPERTO CHE DAL GENNAIO DEL 2022, TURETTA LE HA INVIATO 225.720 MESSAGGI IN MEDIA, OLTRE 300 AL GIORNO – GLI ESPERTI INFORMATICI HANNO ANCHE TROVATO IL “KIT” DEL 23ENNE PER AMMAZZARE GIULIA: “CARTINE GEOGRAFICHE; ZAINO, COLTELLI; PIENO DI BENZINA; SCOTCH, SACCHI IMMONDIZIA, BLOCCARE PORTIERA PUNTO…”