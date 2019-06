10 giu 2019 19:26

“SEMBRI UNO SCHELETRO” – FAN IN APPRENSIONE PER CELINE DION CHE HA PUBBLICATO UNO SCATTO SU INSTAGRAM IN CUI È ORMAI RIDOTTA PELLE E OSSA - NELL’IMMAGINE LA CANTANTE, IN MINIGONNA E MAGLIETTA NERA, APPARE VISIBILMENTE DIMAGRITA E LA PREOCCUPAZIONE SU UNA PRESUNTA ANORESSIA SI INSINUA NELLA MENTE DEI FOLLOWER…(VIDEO)