“SENTI IL RUMORE DELLA SPALLA QUANDO SI LUSSA” – UN NUOVO SCANDALO TRAVOLGE LA POLIZIA AMERICANA: TRE AGENTI DEL COLORADO SONO STATI SORPRESI A SGHIGNAZZARE MENTRE RIVEDEVANO IL VIDEO DELL’ARRESTO DI UNA 73ENNE CON DEMENZA SENILE – LA DONNA ERA USCITA DA UN SUPERMERCATO SENZA AVER PAGATO ED È STATA ATTERRATA DALLA POLIZIA CHE LE HA ROTTO UN BRACCIO E LE HA LUSSATO UNA SPALLA – DOPO L’ARRESTO LA DONNA È RIMASTA SEI ORE SENZA ASSISTENZA E… - VIDEO

Alessandra Muglia per "www.corriere.it"

poliziotti ridono durante l'arresto di karen garner in colorado 4

Sono in tre, due uomini e una donna, tutti in divisa. Tre poliziotti , seduti fianco a fianco, in ufficio davanti allo schermo di un pc. Risate fragorose, battute condite da pugno contro pugno: lo spettacolo dev’essere divertente.... Stanno riguardando il video di un arresto fatto mesi prima. Si sente la voce di una donna che urla: «Lasciatemi, non lo sapevo».

C’è da crederle: Karen Garner, nonna di 73 anni, è malata di alzheimer. E’ stata pizzicata il 26 giugno scorso in Colorado mentre usciva da un Walmart senza aver pagato un conto di 13 dollari, ma soltanto ora è stato diffuso il video dei poliziotti che la prendono in giro al rivedere insieme le riprese delle bodycam di quel surreale arresto: un altro video che imbarazza la polizia americana e stavolta non riguarda un afroamericano.

l'arresto di karen garner in colorado 2

Lo spettacolo che suscita tanta ilarità tra gli uomini in divisa del distretto di Loveland è quello di un’anziana signora che viene fermata mentre cammina in un campo verso casa.

Si vede un agente che le intima di fermarsi e al suo rifiuto la scaraventa a terra e l’ammanetta. Nella manovra, le rompono un braccio. Al rivedere la scena, esplode anche il sadismo. «Senti che rumore la spalla (quando si lussa)» dice un poliziotto. La donna ha riportato anche un gomito fratturato, ha fatto sapere la legale di famiglia che ha divulgato il filmato delle telecamere di sicurezza con l’audio del poliziotti «ripulito».

poliziotti ridono durante l'arresto di karen garner in colorado 4

L’accusa nei loro confronti è di «assalto violento» e di violazione della legge 1990 sugli americani con disabilità. L’avvocato Sarah Schielke ha spiegato che la sua cliente è stata sei ore senza supporto medico, in stato confusionale e in lacrime dopo un arresto che si è trasformato in «tortura» Allisa Swartz, la figlia di Garner; Shannon Steward, la nuora, e Jessa Swartz, la nipote hanno incontrato la stampa ieri e raccontato le conseguenze dell’arresto: con le lacrime agli occhi, riferisce il Loveland Reporter-Herald, hanno detto che quello che le è successo ha cambiato la signora che, da allora, non è più la stessa, è depressa.

l'arresto di karen garner in colorado 3

Su questo arresto surreale da parte di agenti del distretto di Loveland è stata aperta un’inchiesta.

