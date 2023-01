andrea piazzolla gina lollobrigida

1. «NON TENGO NULLA PER ME, ESAUDIRÒ SOLO I SUOI DESIDERI»

Estratto dell’articolo di El. Ser. per il “Corriere della Sera”

Andrea Piazzolla, […] Lollobrigida le ha lasciato la metà del suo patrimonio. Cosa intende farne?

«L’unica cosa giusta: la parte patrimoniale deve essere messa a disposizione del Trust, l’ho sempre detto dopo la sua scomparsa: se mai mi avesse lasciato qualcosa, l’avrei utilizzato per realizzare i suoi desideri. Ho avuto il piacere di starle vicino in questi ultimi dodici anni. Anzi: lei mi ha onorato di starle vicino.

andrea piazzolla

Ha pensato di fare un regalo a me e io voglio rifarlo a lei: senza di lei non ha più senso niente, ma desidero vedere realizzati i suoi desideri. Lo stesso chiedo al figlio».

Che cosa?

«Di rispettare la volontà della mamma, che lui conosce, e di mettere anche la sua metà di patrimonio per il lavoro della madre».

Beh, questo Gina Lollobrigida non lo ha chiesto. E comunque non è da escludere che Milko Skofic decida di impugnare il testamento.

«Se lo facesse sarebbe l’ennesima prova che non ha rispetto verso la madre».

javier rigau milko skofic

Vuole ricordarci quando vi siete conosciuti?

«Nel 2009 al Cnel, ci presentò il suo ex avvocato».

Oggi è prevista una nuova udienza in Tribunale nel processo che la vede imputato per circonvenzione di incapace. È preoccupato?

«No, il mio stato d’animo è sereno. Io non ho mai preso nulla a sua insaputa dalla sua casa o dal suo patrimonio». Ha chiamato sua figlia Gina. «Gina piccola ogni mattina e ogni sera andava a salutare la zia Gina. È una delle poche cose che mi sta dando forza».

GINA LOLLOBRIGIDA

2. GINA LOLLOBRIGIDA E IL TESTAMENTO METÀ DEL PATRIMONIO ALL’ASSISTENTE

Estratto dell’articolo di Elvira Serra per il “Corriere della Sera”

Metà del patrimonio al figlio e metà al «figlioccio», l’assistente-factotum che negli ultimi dodici anni l’ha supportata come un membro della famiglia, che da otto viveva in casa con lei nella villa sull’Appia Antica a Roma, che l’accompagnava agli appuntamenti, che le organizzava le feste di compleanno, le vacanze, le uscite con gli amici, la stessa persona che oggi è sotto processo per circonvenzione di incapace.

gina lollobrigida andrea piazzolla

Milko Skofic e Andrea Piazzolla sono gli unici eredi, in parti uguali, del patrimonio di Gina Lollobrigida, la diva scomparsa il 16 gennaio scorso all’età di 95 anni. Il testamento è stato aperto lunedì sera e il contenuto è stato reso noto ieri alle 13 dalla notaia Barbara Franceschini, che ha comunicato agli eredi e ai «legatari» le volontà dell’attrice.

Le disposizioni

«Il testamento è stato redatto il 5 gennaio del 2017 a Roma, alla presenza di due testimoni. Esecutore testamentario è l’avvocato monegasco Bernard Bensa, al quale viene dato l’incarico di liquidare il suo patrimonio e di dividere il ricavato tra i suoi eredi, secondo le quote stabilite», spiega Francesca Romana Lupoi, la consulente legale con la quale la Bersagliera nel 2018 aveva istituito il Trust Gina Lollobrigida oggetto della seconda volontà espressa nel testamento relativa alle opere d’arte: disegni, fotografie e sculture realizzate dall’attrice nel corso della sua lunga vita.

GINA LOLLOBRIGIDA HORACIO PAGANI

Questi beni, che non potranno essere venduti, vengono lasciati a Piazzolla e all’imprenditore Horatio Pagani, amico stretto della protagonista di Pane, amore e fantasia , con il vincolo di valorizzarli nel mondo, attraverso l’organizzazione di mostre nei principali musei. […] Mentre «lega» allo Stato italiano la collezione di vasi etruschi che le aveva regalato il Principe Massimo: un centinaio in tutto.

Inutile chiedere un commento sul contenuto del testamento al figlio Milko Skofic o al suo avvocato, Michele Gentiloni Silveri, che si rende disponibile eventualmente a parlare solo dei processi che vedono Piazzolla imputato per circonvenzione di incapace: per l’accusa Piazzolla avrebbe lentamente derubato la Bersagliera di beni, immobili e denaro.

gina lollobrigida venere imperiale 5

Oggi a Roma è prevista un’udienza dove sarebbe dovuta essere ascoltata Gina Lollobrigida.

Tuttavia il legale del «factotum», Filippo Morlacchini, non si mostra pessimista: «Il processo è in corso e la cosa fondamentale è aver ristabilito la verità all’ultima udienza, quando Andrea Piazzolla ha chiamato come testimoni il cardiologo di Gina e il suo avvocato: entrambi l’hanno descritta come una persona lucida e irremovibile».

Francesca Romana Lupoi, comunque, osserva che qualunque sarà l’esito del processo, «Piazzolla non potrà perdere la capacità di essere erede». […]

ARTICOLI CORRELATI

andrea piazzolla a domenica in 1 paolo arullani gina lollobrigida horacio pagani tiziana rocca giulio base GINA LOLLOBRIGIDA E MILKO SKOFIC javier rigau milko skofic foto di bacco javier rigau con dimitri e milko skofic ai funerali di gina lollobrigida Francisco Javier Rigau e gina lollobrigida chicago, ex parrucchiere di gina lollobrigida foto di bacco Francisco Javier Rigau e gina lollobrigida 1 carolina stramare vince ma e impallata dalla cofana di gina lollobrigida gina lollobrigida in sardegna Andrea Piazzolla al funerale di gina lollobrigida gina lollobrigida sean connery la donna di paglia 2 MILKO SKOFIC GINA LOLLOBRIGIDA gina lollobrigida Andrea Milko Skofic andrea piazzolla adriana prestipino giarritta gina lollobrigida andrea piazzolla andrea piazzolla a domenica in 1 ANDREA PIAZZOLLA SARA URRIERA gina lollobrigida ursula andress 007 licenza di uccidere gina lollobrigida sean connery la donna di paglia 4 sean connery e gina lollobrigida la donna di paglia gina lollobrigida sean connery la donna di paglia 5 gina lollobrigida i pagliacci gina lollobrigida con tito gobbi i pagliacci gina lollobrigida i pagliacci 2 gina lollobrigida andrea piazzolla GINA LOLLOBRIGIDA REGINA ELISABETTA javier rigau gina lollobrigida andrea piazzolla a domenica in 2