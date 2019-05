“I SENZATETTO STANNO VANDALIZZANDO LA MIA CASA!” – JOHN LYDON, IL JOHNNY ROTTEN DEI SEX PISTOLS, RACCONTA LA SUA VITA NEL TERRORE A VENICE BEACH, IN CALIFORNIA: “HANNO TENTATO DI STRAPPARE LE SBARRE DALLE FINESTRE, LANCIATO MATTONI, PIANTATO DELLE TENDE DAVANTI LA PORTA E ABBANDONATO SIRINGHE SULLA SPIAGGIA. E SE TI LAMENTI, CHE COSA SEI? UNO DELLE ÉLITE DELL’ESTABLISHMENT? NO, SONO UN RAGAZZO CHE HA LAVORATO DURO…” (VIDEO)

Alessia Ribaudo per "www.corriere.it"

johnny rotten 2

È stata una delle icone punk che ha segnato una generazione con i Sex Pistols. Il cantante inglese Johnny Rotten, 63 anni, vive da anni a Venice Beach, in California, in una splendida villa sulla spiaggia insieme alla moglie, malata di Alzheimer.

Da alcuni giorni, secondo il New York Post, il principe del punk — che nella vita si chiama John Joseph Lydon — lamenta di essere vittima di senzatetto che hanno provato a vandalizzare la sua casa. Per questo motivo, ha chiamato la polizia di Los Angeles sostenendo come abbiano tentato di strappare le sbarre dalle finestre per venderli come rottami, lanciato mattoni, piantato delle tende davanti la porta d’ingresso e abbandonato siringhe sulla spiaggia.

senzatetto in california 2

Il principe del punk ha commentato: «E se ti lamenti, che cosa sei? Oh, una delle élite dell’establishment? No, sono un ragazzo che ha lavorato duro per guadagnare i suoi soldi e mi aspetto di poter usare la mia porta di casa».

La moglie ammalata

Rotten ha anche raccontato che sua Nora Forster combattendo contro l’Alzheimer e «sta male e lei non può farcela ma alle due del mattino della scorsa settimana, un mattone ha sfondato la finestra del piano superiore ed è arrivato in camera da letto». Anche per questo avrebbe chiamato gli agenti.

johnny rotten e la moglie nora

«I vagabondi si sono trasferiti in massa in una tendopoli. Sono tutti giovani, ventiquattrenni, aggressivi e molti fanno parte di una gang, si fanno di eroina e non puoi portare nessuno in spiaggia perché aspettan solo di derubare i ragazzini che la frequentano».

senzatetto in california 1

