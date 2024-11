“IL SESSO HA LEGGI CHE NULLA HANNO A CHE FARE CON LE REGOLE DELLA SOCIETÀ” - BARBARA COSTA DEMOLISCE LO STEREOTIPO DELLA COPPIETTA FELICE E CONTENTA PER TUTTA LA VITA: “IN 9 COPPIE SU 10, PASSATO QUALCHE ANNO NON SI SCOPA PIÙ. NON SI HA VOGLIA PIÙ, NON SI ALZA NÉ SI BAGNA PIÙ NIENTE, LO SI FA PER MONOTONIA: LA VERITÀ VERA È CHE I CORPI VOGLIONO ALTRI CORPI CHE NON SIANO QUELLI CHE TI DORMONO E TI RUSSANO ACCANTO. LA SOCIETÀ SI REGGE SUL SESSO PROIBITO, EXTRACONIUGALE, CHE UN PO’ TUTTI SI CONCEDONO. IL RESTO O È IN FASE INNAMORAMENTO, SICCHÉ FA SESSO COME I CONIGLI, OPPURE…”

Barbara Costa per Dagospia

Va bene, ma, alla fine, ′sto Rocco redento, che p*lle!!! E redento… da che?!?? Ma non v’ha stufato pure a voi la narrazione lagnosa di Rocco Siffredi pornostar e però tanto brava persona, bravo marito, bravo padre… e perché non dovrebbe esserlo!?

Perché chi ha scelto di fare del porno un mestiere dovrebbe essere nel suo privato chi, un mostro, un deviato, un traviato, e non un uomo che ha voluto una famiglia e che ha la grossa fortuna di ritrovarsela alleata dopo 30 anni? E invece no, ci sono giornalisti, il 90 per cento, direi, che niente, continuano a intervistare Rocco, la moglie, i due figli, ogni volta a domandargli come mai non siano in realtà dei depravati.

Non è che dovreste rovistare voi, intervistatori, e lettori di questi intervistatori, nelle vostre, di mutande, nelle vostre, di unioni, che convinti proclamate e postate soddisfatte? No, perché è un periodo che – la posso mettere sul personale? – troppi mi affliggono coi loro problemi, di coppia, la loro noia, di coppia: a me, che la coppia non la vivo perché non la concepisco.

Va a merito dei Siffredi di essere riusciti a diventare massimo esempio di "real coppia mediatica" (la Siffredi Family, tra tv e teatro è un brand in sé, fatturante, pur se non pari al porno che nei Siffredi Studios si continua a girare) che, come altri "vip coppia brand", non rappresenta la realtà della "coppia" come è, nella società, in anima e struttura. "Coppia" che fin dal suo formarsi sociale denota stonature. Coppia che ci è nata, storta.

Questo continuo mostrare "la coppia" scrigno di tesori sacri preziosissimi, riflusso smielato di reality, di programmi tv e media in generale, quando… io non vorrei pungolare la cronaca nera che sventra la coppia una volta su due, ma dio, son settimane che pure il corretto e istituzionale Corriere della Sera, nella Posta del sig. Gramellini, pubblica lettere e pianti di comuni lettori mariti, e di mogli, che non sc*pano più, zero, a un passo dalla nevrastenia.

Signori, non conta che Siffredi e moglie dopo 30 anni si mostrino inesausti sc*patori, e non conta che abbiano retto nonostante il porno o grazie al porno (ha detto Rocco: “Se avessi lasciato il porno avrei perso la mia identità, probabile che sarebbe finita pure con Rózsa”), il fatto è che, in 9 coppie su 10, passato qualche anno non si sc*pa più. Fine.

Non se ne ha voglia più, non si alza né si bagna più niente, e, se lo si fa, lo si fa per monotonia, per mesto bisogno fisiologico. Dai a ficcarci il porno a stimolante, e dai ad inventarsi situazioni hot: la verità vera è che non ci si desidera più, anzi, i corpi vogliono altri corpi che non siano quelli che ti dormono e ti russano accanto, mangiano con te a tavola, ruttano, e scoreggiano, e usano il tuo stesso bagno, wc e bidet.

Questa è la generale realtà di coppia che si forma dopo anni di vita in comune, e chi lo nega o fa parte della nicchia di eccezioni, o se la racconta, e ce la racconta, più spesso rimane in coppia per abitudine, correttezza, soccorso, perché ha paura di stare da solo, perché economicamente non può permettersi una separazione. E se non è ridotto a zombie bensì ancora gli pulsa sangue caldo nelle vene, cornifica il partner e con ragione, le ragioni del sesso, le quali solo una educazione come la nostra, repressiva, schiava di giudizi sociali, non eleva ai primi posti di una esistenza la più decente e soddisfacente possibile.

Sarebbe ora di togliere alla coppia l’intoccabilità che gli si è voluto dare per incatenarci a regole sociali che il più delle volte portano a una vita a due infelice, insofferente e acida. Serve un bagno di realtà. Non esiste il per sempre, e specie tra le lenzuola: esistono più partner che ci accompagnano, e noi accompagniamo, in tragitti definiti della nostra esistenza. Il resto son chiacchiere la cui muffa si fa ogni giorno più difficile non vedere o sentire. Compromessi? Equilibrio?

Il problema non è chi forma la coppia, è la coppia in sé. È che l’amore è a scadenza, è che quello a convivenza ce l’ha più ravvicinata, e il sesso ha leggi che nulla hanno a che fare con le regole che società e Chiesa ci hanno imposto da secoli.

La società – da sempre – si regge sul sesso proibito, sesso extraconiugale, che un po’ tutti si concedono. Il resto o è in fase innamoramento sicché fa sesso a conigli, o, più numerosamente, si stanno reprimendo o deprimendo in un rapporto via via più spento. Sciupato da usi e abitudini che, vuoi gli anni, vuoi i figli cresciuti, vuoi i social che ti titillano di possibilità, si gonfiano a pericolo esplosione.

