Da “Un giorno da pecora”

“Il sesso? Diciamocelo francamente: la fatica è tanta, il piacere dura pochissimo e la posizione è ridicola. Questa è la fotografia realistica della situazione”. La 'riflessione' è di Vittorio Feltri, che a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, ha risposto così ad una domanda dei conduttori Giorgio Lauro e Geppi Cucciari su cosa preferisse tra fumare una sigaretta o fare del sesso. Almeno le piacciono i baci? “Certo, si. Ma uno, due, che poi mi rompo le palle”.

A volte però il sesso e il fumo vanno quasi di pari passo. “Infatti a me ogni tanto piace abbandonarmi ai piaceri del sesso per poi gustarmi la successiva sigaretta, graditissima. Con la speranza che la mia partner si tolga preso dalle balle perché mi piace restare da solo. E poi il sesso comporta una organizzazione”.

In che senso, scusi? “Organizzare un rapporto sessuale è impegnativo: la maggior parte delle donne vogliono farlo dopo cena, mentre io dopo cena voglio solo dormire. Prima invece posso anche cedere alla tentazione”. A proposito di sigarette: lei quante ne fuma? “Più che posso. Non compro i pacchetti, compro intere stecche”. Non sa che fumare fa male? “Chi lo ha detto? Assolutamente non è vero. Ad esempio mio nonno, che fumava 'llan'm e'chitemmuort' e in più beveva anche un secchio di vino al giorno, è morto a 88 anni”. Questo non vuol dire che fumare non faccia male. “Io racconto la mia esperienza”, ha concluso Feltri a Un Giorno da Pecora.