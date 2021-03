DAGONEWS

caroline rose giuliani

Come avrà preso Rudy Giuliani il racconto del viaggio nel mondo della sessualità della figlia Caroline? La regista 31enne ha scritto un articolo per “Vanity Fair” in cui descrive nel dettaglio l’estasi che può dare il sesso a tre e si è definita un unicorno.

Caroline ha raccontato che sapeva di essere bisessuale, ma aveva avuto relazioni monogame che «non erano favorevoli alla crescita personale e sessuale». «Ora capisco che la mia curiosità, l’apertura mentale e il senso di avventura sono tre elementi che definiscono la mia identità e non sono negoziabili». Ma è stato solo quando ha iniziato ad avere rapporti a tre che si è sentita se stessa: «Trovare la forza per esplorare questi aspetti più complicati e appassionati della mia personalità è diventata la chiave per sfruttare la mia voce e la scintilla creativa, che a sua volta mi ha aiutato ad affrontare meglio la depressione, l'ansia e gli effetti cognitivi persistenti dell'anoressia adolescenziale».

rudy giuliani 2

Giuliani si è descritta come un unicorno e ha parlato della sua ricerca di appagamento sessuale: «Una volta single, ho subito iniziato a recuperare il tempo perduto. Ho fatto viaggi psichedelici nel deserto con gli amici. Ho rotto il telaio del mio letto in acciaio inossidabile con tonnellate di sesso fantastico (e sicuro). Di tutte le varianti di estasi che ho sperimentato in quel periodo, l'estasi della scoperta sfrenata di me stessa è stata la più metamorfica».

rudy giuliani con i figli caroline e andrew

E sul sesso a tre ha aggiunto: «La fluidità della situazione ha reso impossibile azionare il pilota automatico, il che mi ha fatto capire quanto spesso vado con il pilota automatico, negli appuntamenti. Ho pensato con più consapevolezza a ciò che volevo fare o dire in ogni momento». Giuliani ha concluso dicendo che spera ancora di trovare una relazione "monogama", ma si è divertita a trovare la sua strada. Suo padre, che non è menzionato nell'articolo, non ha commentato.

caroline rose giuliani 2

Caroline è la figlia dell'ex avvocato di Donald Trump e della sua seconda moglie, la giornalista Donna Hanover. Suo fratello Andrew, 34 anni, lavorava alla Casa Bianca ed era un frequente compagno di golf dell'ex presidente, ma Caroline si è allontanata dal padre e a ottobre ha scritto un articolo di accusa sulle sue politiche su “Vanity Fair”.

rudy giuliani rudy giuliani e donald trump larry king e rudy giuliani rudy giuliani donald trump rudy giuliani sidney powell rudy giuliani borat 2 rudy giuliani la scena di borat 2 con rudy giuliani 1 la scena di borat 2 con rudy giuliani rudy giuliani con la tinta colata meme rudy giuliani meme rudy giuliani meme rudy giuliani meme rudy giuliani caroline rose giuliani 1