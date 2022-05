22 mag 2022 20:13

“SEVERODONETSK SI STA TRASFORMANDO IN UNA NUOVA MARIUPOL” – LA COMMISSARIA UCRAINA PER I DIRITTI UMANI, LYUDMILA DENISOVA: “IL NEMICO HA CONCENTRATO TUTTE LE SUE FORZE SULL’ASSALTO. GLI ATTACCHI VENGONO COSTANTEMENTE EFFETTUATI IN MOLTE AREE E GLI INSEDIAMENTI VENGONO BOMBARDATI DA RAZZI E SISTEMI DI TIRO AL VOLO” – NEL DONBASS, DOVE PUTIN HA CONCENTRATO LE TRUPPE PER L’OFFENSIVA, MOSCA HA SCHIERATO ANCHE TANK TERMINATOR DI NUOVA GENERAZIONE…