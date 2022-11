Ida Artiaco per www.fanpage.it

jayme erickson con il marito sean

"Si è avverato il mio peggior incubo". Sono state queste le prime parole di Jayme Erickson, paramedico canadese che nei giorni scorsi ha provato a soccorrere la giovane vittima di un incidente stradale, le cui ferite erano talmente profonde da renderne difficile l'identificazione.

Ma poi ha scoperto che quella ragazza, che ha cercato di rianimare invano, era la figlia Montana, di soli 17 anni. Arriva da Winfield, British Columbia, la provincia più occidentale del Canada, la storia straziante di questa famiglia, ormai distrutta.

jayme erickson stringe la mano della figlia morta

Montana e un amico sono stati coinvolti in un incidente automobilistico il 15 novembre scorso: hanno perso il controllo del veicolo, forse a causa del ghiaccio sul manto stradale, e sono stati travolti da un camion sull'autostrada a nord di Calgary.

Le ferite dell'adolescente erano così gravi che era irriconoscibile per sua madre, Jayme Erickson, che ha cercato di mantenere in vita la ragazza mentre era intrappolata all'interno della vettura. Il paramedico ha provato a rianimarla per mezz'ora poi è rimasta con lei fino a quando non è stata trasportata in elisoccorso in un vicino ospedale di Calgary.

montana, la figlia di jayme erickson

Ma quando Jayme è tornata a casa alla fine del suo turno, è stata accolta da agenti di polizia che le hanno comunicato che sua figlia di 17 anni, Montana, era la vittima dell'incidente a cui aveva lavorato.

"La paziente ferita di cui mi ero appena occupata era la mia carne e il mio stesso sangue. La mia unica figlia, Montana", ha scritto a parenti e amici. "Anche se sono grata per i 17 anni che ho trascorso con lei, sono distrutta".

Parlando ai giornalisti martedì nella comunità di Airdrie, Erickson, affiancata da familiari e colleghi, ha elogiato ancora la ragazza: "Era una combattente e ha combattuto fino al giorno in cui è morta. Ed era bellissima", ha concluso.

jayme erickson 1 montana, la figlia di jayme erickson. il post facebook di jayme erickson jayme erickson montana, la figlia di jayme erickson