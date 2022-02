23 feb 2022 19:56

“SI PUÒ NON ESSERE PIÙ SPOSATI MA SI PUÒ (E SI DEVE) ESSERE BUONI GENITORI!” - NEANCHE SIMONA VENTURA CREDE ALLA SMENTITA (CHE NON SMENTISCE) DI FRANCESCO TOTTI, E DÀ CONSIGLI NON RICHIESTI AL PUPONE E A ILARY BLASI, DANDO PER SCONTATO CHE SONO ORMAI EX: “LA SEPARAZIONE È GIÀ DI PER SE UN LUTTO. QUELLA PUBBLICA LO È ANCHE DI PIÙ. NEL MIO PICCOLO VI ABBRACCIO FORTE E VI AUGURO, DOPO LA TEMPESTA, DI RITROVARE AFFETTO E AMICIZIA…”