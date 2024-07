“SÌ SONO UN ALIENO E CONTINUO A DIRLO ALLA GENTE, MA NESSUNO MI CREDE” – ELON MUSK CONTINUA A SCHERZARE SULLE SUE ORIGINI EXTRATERRESTRI – A UN SUMMIT A PARIGI, IL FONDATORE DI TESLA E SPACEX, TRA IL SERIO E IL FACETO, HA LANCIATO UN ALLARME SULL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE, CHE PURE HA CONTRIBUITO A SVILUPPARE CON LAUTI FINANZIAMENTI A OPENAI: “L'IA? È UN PROBLEMA PIÙ IMMEDIATO DEGLI EXTRATERRESTRI”

Traduzione dell’articolo di Claire Anderson per https://www.the-express.com/

ELON MUSK ALIENO

Elon Musk, il multimiliardario dietro Tesla, X e SpaceX, ha dichiarato di essere un alieno. Parlando al VivaTech di Parigi, in Francia, un summit mondiale per le start-up tecnologiche, a Musk è stato chiesto da un ospite dell'evento se fosse un alieno. L'imprenditore 52enne ha risposto ridendo: "Sono un alieno, sì, continuo a dire alla gente che sono un alieno. Ma nessuno mi crede".

Nonostante sia nato ufficialmente a Transvaal, in Sudafrica, nel 1971 e abbia la cittadinanza statunitense e canadese, Musk ha scherzato sulle sue origini extraterrestri. Ha aggiunto che se potesse fornire prove dell'esistenza di vita aliena, le condividerebbe su X/Twitter, il sito di social media di cui è proprietario.

ELON MUSK EXTRATERRESTRE

Musk ha anche lanciato un avvertimento sull'intelligenza artificiale (AI), affermando che per gli esseri umani rappresenta un problema più immediato degli extraterrestri. Ha previsto che l'intelligenza artificiale finirà per sostituire tutti i lavori sulla Terra, rendendo l'occupazione facoltativa e trasformando i lavori in hobby, poiché l'intelligenza artificiale e i robot forniranno tutti i beni e i servizi necessari.

Tuttavia, ha avvertito che questi sistemi di IA devono essere attentamente addestrati per privilegiare l'onestà rispetto alla correttezza politica, al fine di evitare la diffusione della disinformazione. "È molto importante che l'IA sia addestrata per essere sincera e non per essere politicamente corretta".

Musk ha espresso in precedenza scetticismo riguardo alle visite di extraterrestri sulla Terra, pur riconoscendo la possibilità di vita aliena in altre parti dell'universo. Ha ipotizzato che le sonde umane potrebbero un giorno scoprire "resti di civiltà aliene morte da tempo".

Musk ha anche condiviso la sua mancanza di pazienza nei confronti dei teorici della cospirazione che credono che gli alieni camminino tra noi e dubitano dei risultati lunari dell'umanità. "Per qualche motivo, molte delle stesse persone che pensano che ci siano alieni tra noi non pensano che siamo andati sulla Luna", ha osservato. "E io dico: 'Pensateci un attimo'".

elon musk e gli alieni che hanno costruito le piramidi

Ha fatto notare che nessuna delle missioni di SpaceX nell'orbita terrestre bassa, che hanno lanciato 6.000 satelliti, ha riscontrato segni di vita extraterrestre o oggetti volanti non identificati. "Non ho visto alcuna prova di alieni", ha dichiarato Musk.

"Nemmeno una volta abbiamo dovuto manovrare intorno a un UFO. Mai. "Quindi mi dico: 'Ok, non vedo alcuna prova di alieni'".

elon musk - missione marte con space x

elon musk - missione marte con space x