13 apr 2020 19:51

“SIAMO ANCORA IN FASE UNO, NON C’È DUBBIO” – GIOVANNI REZZA: “NON ARRIVEREMO A ZERO CASI, IL VIRUS CONTINUERÀ A CIRCOLARE. DOVREMMO ESSERE PRONTI A METTERE TOPPE. NON SIAMO CONTENTI DI 500 MORTI, È UNA COSA DRAMMATICA, MA C’È STATA DIMINUZIONE. I DECESSI SARANNO L’ULTIMO INDICATORE A DIMINUIRE PERCHÉ…”