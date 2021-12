14 dic 2021 11:20

“SIAMO DI FRONTE A UNO TSUNAMI DI CONTAGI” - L’ALLARME DI MARIA VAN KERKHOVE, RESPONSABILE TECNICA PER LA PANDEMIA DI COVID DELL’OMS: “LO RIPETO AI GOVERNI: NON ASPETTATE AD AGIRE. E NON MI RIFERISCO AI CONFINAMENTI. PRIMA DI INIZIARE A VEDERE UN AUMENTO DEI RICOVERI, PER FAVORE, USATE LE MASCHERINE, FAVORITE IL TELELAVORO, LIMITATE I CONTATTI AUMENTATE LA SORVEGLIANZA DEI GENOMI DEI VIRUS E PREPARATE I VOSTRI OSPEDALI"