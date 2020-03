“SIAMO IN GUERRA CON UN NEMICO CHE ABBIAMO CREATO NOI” – AL BANO STA PASSANDO LA QUARANTENA CON LOREDANA LECCISO (FOTO) E DISPENSA MASSIME SUL CORONAVIRUS: “NON HO PAURA DELLA MALATTIA IN SÉ, SONO FATALISTA E SE MI TOCCA, MI TOCCA. PERÒ DA QUALCHE TEMPO STIAMO VIVENDO UN MOMENTO STRANO” – “ROMINA? SE LA CONOSCO BENE DEVE ESSERE ARRABBIATA NERA. VOLEVA TORNARSENE IN AMERICA MA…”

LOREDANA LECCISO E AL BANO INSIEME IN QUARANTENA

Intervistato da OGGI, in edicola da domani, Al Bano parla della sua famiglia “dispersa»: «A Ibiza c’è Romina junior che non riesce a rientrare», spiega Al Bano, «e non sarà facile spostarsi neppure per Cristel che da quando è sposata vive a Zagabria. In questo momento con me a Cellino, c’è Loredana con i due figli Bido e Yasmine».

E dell’ex moglie Romina Power, incontrata a Roma per la partecipazione ad «Amici»: «Io e Romina ci vediamo in trasmissione, non prima. Di preciso non so nemmeno dove sta lei quando è a Roma. Tra l’altro, se la conosco bene, deve essere arrabbiata nera. Voleva a tutti costi tornarsene in America, ma Trump ha bloccato tutti i voli. Benedetta donna, mi sa che dovrà rassegnarsi a stare in Italia per un po’».

E aggiunge: «Non ho paura della malattia in sé, sono fatalista e se mi tocca, mi tocca. Però da qualche tempo stiamo vivendo un momento strano. Prima del Coronavirus in Puglia abbiamo visto il disastro della Xylella, la malattia che ha sterminato i nostri ulivi… Siamo in guerra, contro nemici che abbiamo creato noi con i nostri errori».

