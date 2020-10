“SIAMO STATI INSIEME PER TRE ANNI, MA LA PRESENZA DI BRIATORE C’ERA E LA CONDIZIONAVA” – PARLA FRANCESCO BETTUZZI, EX FIDANZATO DI ELISABETTA GREGORACI: “NON POTREMO PIÙ TORNARE INSIEME. LA LIASON CON PRETELLI? SI MERITA DI ESSERE FELICE. CERTO, FORSE CI VORREBBE ALTRO…” – “ABBIAMO FATTO UNA VITA LOW PROFILE E SIAMO SEMPRE ANDATI IN LUOGHI DOVE NON POTESSERO RICONOSCERCI, MA ALLA LUNGA…”

Anticipazione da “Chi”

In esclusiva su Chi, in edicola da mercoledì 14 ottobre, parla per la prima volta Francesco Bettuzzi, l'ex fidanzato di Elisabetta Gregoraci: “Siamo stati insieme per tre anni in gran segreto, ma la presenza dell'ex marito Briatore c'era e la condizionava.

Abbiamo fatto una vita low profile e siamo sempre andati in luoghi dove non potessero riconoscerci, ma alla lunga sono diventato insofferente a questa situazione e dopo diverse incomprensioni ci siamo lasciati”. E continua: “L'amore tra noi si è esaurito, non potremo più tornare insieme. La sua liaison con Pretelli? Si merita di essere felice. Certo, forse ci vorrebbe altro per lei, ma se si piacciono, perché no?”.

