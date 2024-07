CHICO FORTI ANNI PRIMA GLI AVEVA CHIESTO DI TROVARE UN SICARIO PER FAR FUORI UN AVVOCATO DI MIAMI. ORA FORTI RIPETE LO SCHEMA. NON HO ANCORA SENTITO UNA PAROLA DI COMMENTO DELLA MELONI..."

1.CHICO FORTI, SELVAGGIA LUCARELLI: "E’ ABITUATO A FAR FUORI CHI GLI DÀ FASTIDIO. MELONI NON PUÒ TACERE"

Estratto dell’articolo di Grazia Longo per www.lastampa.it

CHICO FORTI INTERVISTATO DA BRUNO VESPA

La giornalista Selvaggia Lucarelli non ha paura per la propria incolumità «a parte lo choc iniziale», ma è molto perplessa e stupita per «l’invito di Chico Forti a un detenuto per arruolare la ‘ndrangheta contro me e Marco Travaglio e per il ruolo della destra, a partire dalla premier, nell’accoglienza di Forti dagli Stati Uniti».

Che cosa ti colpisce principalmente?

«Sono le 16.30 e non ho ancora sentito una parola di commento sulla vicenda da parte della presidente del consiglio Giorgia Meloni. Io ora sono a Spoleto, domani rientro a Milano e spero che quanto meno la premier venga ad accogliermi al casello autostradale, considerato che a Forti, condannato per omicidio, è andato a riceverlo in pompa magna all’aeroporto quando è tornato in Italia dall’America. Credo che occorra davvero una riflessione sulla Tv becera del complottismo che va a braccetto con la politica della destra italiana».

In che senso?

MARCO TRAVAGLIO SU CHICO FORTI - MAGGIO 2024

«La destra cerca elettori in un popolino ignorante che crede a qualsiasi teoria del complotto. […] Ho l’impressione che Meloni stia strizzando l’occhio a quell’elettorato, tanto più che di Chico Forti non aveva mai parlato. E l’accoglienza di Forti all’aeroporto è stata un’azione simbolica nella direzione del complottismo. Per non parlare poi del paradosso che sto vivendo».

A che cosa ti riferisci?

«Siamo arrivati al punto in cui chi, come me, afferma l’ovvio, ovvero che Chico Forti è un assassino come decretato dai giudici americani e come si evince dalle carte giudiziarie, viene preso di mira. Io vengo criticata e divento addirittura l’obiettivo di una punizione da parte di Chico Forti e la ‘ndrangheta per aver sostenuto l’ovvio. Mentre una tv becera, amplificata dai social, capovolge la realtà e vede innocenti dappertutto».

In che modo valuti l’attendibilità del detenuto che ha svelato il piano di Forti contro di te e Travaglio e dell’altro detenuto testimone della richiesta punitiva?

«Le indagini accerteranno la verità, ma a parte il fatto che non vedo la ragione per cui dovrebbero inventare una storia del genere, è bizzarra la circostanza che essi rivelino un modus operandi di Forti, emerso durante le indagini americane e che pochi conoscono».

chico forti incontra a madre a trento 2

Quale?

«Durante il processo un informatore della polizia americana, esperto di arti marziali, rivelò che Chico Forti anni prima, ignaro della sua collaborazione con la polizia, gli aveva chiesto di trovare un sicario per far fuori un avvocato di Miami che stava intralciando i suoi affari. Ora Forti ripete lo schema e vuole ingaggiare la ‘ndrangheta contro me e Marco Travaglio. Di fatto è lo stesso modus operandi, di cui non credo i due detenuti fossero a conoscenza».

2.CHICO FORTI E LA STORIA DELL’AIUTO DELLE COSCHE CONTRO LUCARELLI E TRAVAGLIO: «MELONI DOVREBBE RIPORTARLO NEGLI USA»

Alessandro D’Amato per www.open.online

marco travaglio - selvaggia lucarelli

Il detenuto Chico Forti ha smentito di aver chiesto a un altro recluso di «mettere a tacere» Selvaggia Lucarelli e Marco Travaglio. [...] Forti, secondo la ricostruzione di un detenuto del carcere di Montorio a Verona, era arrabbiato con Lucarelli per la frase sul «ritorno da re» in Italia di Lucarelli.

Mentre al direttore del Fatto imputava il titolo “Benvenuto assassino” e lo spazio concesso ai criminologi come Marco Strano che hanno fatto a pezzi le tesi innocentiste sull’omicidio di Dale Pike. Del resto, per permettergli di scontare la pena in Italia, i giudici hanno dovuto riconoscere la correttezza della sentenza Usa. Ora anche per la giustizia italiana Chico Forti è un assassino.

La premier però tace. [...] Al suo posto ha parlato la presidente della Commissione Antimafia Chiara Colosimo. «Se il fatto fosse vero sarebbe di una gravità inaudita. E Forti avrebbe tradito la fiducia che in tutti questi mesi le istituzioni gli hanno dato», ha detto Colosimo. Dentro Fratelli d’Italia c’è invece chi evoca il complotto. La notizia, secondo gli ortodossi, sarebbe uscita per danneggiare l’operazione di rientro di Forti in Italia. [...]

GIORGIA MELONI CHICO FORTI - VIGNETTA BY OSHO

A meno che le prospettive per il detenuto eccellente dentro FdI non terminassero con il suo sbarco. Ma l’ipotesi di una futura candidatura nel centrodestra ha ricevuto una secca smentita da parte del partito di Meloni. Intanto però Aldo Di Giacomo, segretario generale del Sindacato di Polizia Penitenziaria (Spp) è andato all’attacco:

«Fin dal primo momento ho parlato di una giustizia italiana a due pesi e due misure. All’estero ci sono 2.058 detenuti italiani. Perché per loro non sono stati messi in campo gli stessi sforzi come per Forti? Lui adesso si trova nella cosiddetta sezione degli articoli 21, dove ci sono i detenuti ormai riabilitati, che lavorano. Questo è un privilegio».

IO SONO UN AUTARCHICO - MEME BY CARLI - IL GIORNALONE - LA STAMPA

E ancora: «Per un decennio c’è stato un impegno straordinario per riportare Forti in Italia. La vicenda raccontata dalla stampa è gravissima. Se risulteranno accertate le notizie riportate dai giornali e oggetto di un’indagine della Procura di Verona la premier dovrebbe riaccompagnare Forti negli Usa. Come ci siamo impegnati per farlo rientrare, dobbiamo impegnarci per riconsegnarlo». [...]

