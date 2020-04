“SIETE GENTILI AD OFFRIRE IL VOSTRO AIUTO, PERÒ LORO SONO ABITUATI AD INCULARE SENZA EFFETTUARE RIPRESE VIDEO” – TWITTAROLI IN SOLLUCCHERO DOPO L’OFFERTA D’AIUTO DI PORNHUB ALL’INPS: “QUESTO È UN AIUTO CON I CAZZI”, “SCOMMETTO CHE I VOSTRI INFORMATICI RIESCONO A FARLO CON UNA SOLA MANO”, “METTERETE UN LINK ANCHE SU PORNHUB? DOVE COLLOCHERESTE IL LINK INPS? SEZIONE "ANAL"?''

FLASH! – MENO PENSIONI PIÙ EREZIONI! PORNHUB OFFRE AIUTO ALL’INPS “PER POTENZIARE IL VOSTRO SITO GRAZIE AI NOSTRI SERVER, CONTATTATECI” – CHISSÀ SE TRIDICO RISPONDERÀ ALL’APPELLO DOPO LA FIGURACCIA DI IERI…

pornhub offre aiuto all'inps

Pornhub ARIA@Pornhub

@INPS_it vorremmo offrirvi aiuto per potenziare il vostro sito grazie ai nostri server, contattateci

???@Amaaaaanu

In risposta a

@Pornhub

e

inps pornhub 1

@INPS_it

Un inculata così non l’ho mai vista neanche sul vostro sito

Muzacta@muzacta

In risposta a

@Pornhub

e

@INPS_it

Siete gentili ad offrire il vostro aiuto, però loro sono abituati ad inculare senza effettuare riprese video.

Pepito Sbazzeguti @frankponch72

In risposta a

@Pornhub

e

@INPS_it

Metterete un link anche su Pornhub? Dove collochereste il link INPS? Sezione "Anal"?

Mail di pancia@maiunasoia

In risposta a

inps pornhub 2

@Pornhub

e

@INPS_it

Istituto Nazionale Polsi Slogati

Kaos@Kaos89533254

In risposta a

@Pornhub

e

@INPS_it

La famosa previdenza socianale

Andrea B@ab_itudinario

In risposta a

@Pornhub

@Pornhub

@INPS_it

Scommetto che i vostri informatici riescono a farlo con una sola mano.

il sito dell'inps in tilt 5

semanthide@semanthide3

In risposta a

@Pornhub

e

@INPS_it

Questo è un aiuto con i cazzi, va detto.

Babbo Natale™@Santas_Official

In risposta a

@Pornhub

,

@Dio

e

@INPS_it

In fondo poi manca solo la categoria Partite IVA individuali: società di persone, personaggi dello spettacolo, idraulici, babysitter, elettricisti, coltivatori di ortaggi e badanti ci sono già.

Boboj29@Boboj29

inps pornhub

Anche questa e' Italia 4 milioni di utenti si collegano al sito dell'INPS e va in down 4O milioni si collegano a PORNHUB e funziona tutto

giorgio cappozzo@giorgiocappozzo

Quando Pornhub ha reso disponibile la versione premium, e in milioni si sono riversati su quelle pagine, il sito non ha accusato alcun contraccolpo. Vorrei che l'Inps del futuro prendesse esempio da un sito porno. Non è una battuta, purtroppo.

Dio@Dio

il sito dell'inps in tilt

Tridico: "Il sito dell'INPS ha avuto 100 accessi al secondo. Qualunque sito sarebbe crollato con 100 accessi al secondo". A questo punto affiderei la previdenza sociale a Pornhub, che credo abbia risorse informatiche all'altezza. #INPSdown

La_Elle @Potty_L

Nuova categoria di Pornhub: Gangbang sul sito dell’INPS.

OsservaMy@OsservaMy

Ha retto più Pornhub in un mese, che il sito dell'INPS in 24ore...

il sito dell'inps in tilt 1

inps

TeamEstinzione@TeamEstinzione

La situazione in Italia attuale secondo voi siamo pronti a uscirne o è meglio restare così, dando la colpa per un Paese di merda al #Coronavirus? Chiedo, per un amico

@INPS_it

@Pornhub

#INPSdown #Teamestinzione

